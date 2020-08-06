https://ria.ru/20200806/1575449244.html
Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
Явка на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии показала - граждане поняли, что могут "потерять страну", и "уцепились" за нее, считает... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:05
2020-08-06T15:07
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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6
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире