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Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
Явка на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии показала - граждане поняли, что могут "потерять страну", и "уцепились" за нее, считает... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:07
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко

15:05 06.08.2020 (обновлено: 15:07 06.08.2020)
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© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
МИНСК, 6 авг – РИА Новости. Явка на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии показала - граждане поняли, что могут "потерять страну", и "уцепились" за нее, считает белорусский лидер Александр Лукашенко.
"Опирайтесь на наших людей, на белорусов! Они сегодня, я нутром это чую, поняли, что могут потерять страну. И вот это досрочное голосование, когда люди валом пошли, говорит о том, что люди насторожились. Они уцепились за этот кусок земли и его потерять не хотят", - заявил Лукашенко в четверг на совещании по обеспечению безопасности во время выборов. Его слова приводит госиздание "СБ.Беларусь сегодня".
Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, с 4 августа началось досрочное голосование. Явка избирателей на выборах президента в Белоруссии за два дня досрочного голосования составила, по данным ЦИК, 12,75%.
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Президентская кампания в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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