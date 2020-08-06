В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Росздравнадзор выявил аптеку в Москве , в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области

"Проведена контрольная закупка в отношении частной гомеопатической аптеки на Мосфильмовской улице, по итогам которой установлен факт грубых нарушений лицензионных требований к фармацевтической деятельности. Возбуждено дело об административном правонарушении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что был проведен осмотр аптеки, в ходе которого обнаружены лекарственные препараты, изготовленные из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения, а также сосуд с "неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями".

"Согласно пояснениям сотрудников аптеки, применение произведенных ими лекарств исключает вероятность заражения пациента коронавирусом. Сотрудник аптеки также заявил, что неизвестную жидкость из сосуда с мертвыми рептилиями рекомендуется принимать детям для лечения абсолютно любых заболеваний. Препараты арестованы. Неустановленную жидкость и мертвых рептилий уничтожил сотрудник аптеки в целях недопущения проведения территориальным органом экспертизы", - добавили в ведомстве.