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В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, происшествия

В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

15:04 06.08.2020
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© Depositphotos / SashaKhalabuzarАптека
Аптека
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
Аптека . Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
"Проведена контрольная закупка в отношении частной гомеопатической аптеки на Мосфильмовской улице, по итогам которой установлен факт грубых нарушений лицензионных требований к фармацевтической деятельности. Возбуждено дело об административном правонарушении", - говорится в сообщении.
Аптека
6 июля, 14:43
В Росздравнадзоре рассказали об исчезнувших из аптек препаратах
Отмечается, что был проведен осмотр аптеки, в ходе которого обнаружены лекарственные препараты, изготовленные из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения, а также сосуд с "неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями".
"Согласно пояснениям сотрудников аптеки, применение произведенных ими лекарств исключает вероятность заражения пациента коронавирусом. Сотрудник аптеки также заявил, что неизвестную жидкость из сосуда с мертвыми рептилиями рекомендуется принимать детям для лечения абсолютно любых заболеваний. Препараты арестованы. Неустановленную жидкость и мертвых рептилий уничтожил сотрудник аптеки в целях недопущения проведения территориальным органом экспертизы", - добавили в ведомстве.
В Росздравнадзоре добавили, что административное расследование продолжается.
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