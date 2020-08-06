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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200806/1575448949.html
В РПЦ напомнили Джукановичу о судьбе Порошенко
Заявления президента Черногории Мило Джукановича о создании церкви, независимой от Сербской православной, напоминают риторику экс-президента Украины Петра... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:03
религия и мировоззрение
религия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
религия, новости - религия и мировоззрение

В РПЦ напомнили Джукановичу о судьбе Порошенко

15:03 06.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Черногории Мило Джуканович на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Президент Черногории Мило Джуканович на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Заявления президента Черногории Мило Джукановича о создании церкви, независимой от Сербской православной, напоминают риторику экс-президента Украины Петра Порошенко, когда тот создавал раскольническую "Православную церковь Украины", заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Легойда обратил внимание на заявление президента Черногории Мило Джукановича, который, по данным местных СМИ, сказал, что "будет работать над созданием православной церкви до последнего вздоха", а также что за протестами верующих Сербской православной церкви против закона о свободе вероисповедания, принятого в Черногории, "стоят античерногорские силы, которые добиваются насильственной смены власти в стране".
"Легкое дежавю: два года назад Порошенко с не меньшей уверенностью вещал: "Автокефалия — это не проблема только украинских православных. Это вопрос нашей независимости. Это вопрос нашей национальной безопасности. Поэтому и оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее пятая колонна на Украине". Созданная Порошенко при содействии патриарха Варфоломея "ПЦУ" запятнала себя рейдерством и не получила признания в православном мире. К политической независимости Украины тоже много вопросов", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
По его словам, удивительно, что пример Порошенко "не останавливает черногорского лидера от необдуманных поступков".
"Удивительно и то, что обе страны, мечтающие о "просвещенной Европе", в вопросах веры упорно следуют принципу "чья земля, того и вера", появившемуся в середине XVI века и утратившему свою актуальность столетие спустя", - подытожил представитель Русской церкви.
В декабре 2018 года при участии светских властей в Киеве была образована так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко.
Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Территория Черногории до 2006 года входила в состав союза Сербии и Черногории, до этого – Югославии со столицей в Белграде. Черногория сейчас является канонической территорией Сербской православной церкви (СПЦ). Власти Черногории в последние время высказываются в пользу создания православной церкви, независимой от Сербской.
В декабре 2019 года парламент Черногории утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви опасаются, что закон будет способствовать изъятию собственности СПЦ и ее передачи непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
В 2020 году демонстрации не прекратились, полиция задерживала священников СПЦ по обвинению в организации протестов. Президент Сербии Александр Вучич в июне заявил, что Сербская православная церковь (СПЦ) находится под угрозой, и ей необходима поддержка России.
Церковь Святого Николы в Улцине
18 января, 18:31Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион считает, что Джуканович повторяет ошибки Порошенко
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