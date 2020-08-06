Новикомбанк увеличил лимит кредитования ОДК до 20 млрд рублей

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости/Прайм. Новикомбанк увеличил лимит кредитования Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) до 20 миллиардов рублей, финансирование направлено в том числе на производство гражданской продукции, сообщила пресс-служба банка.

"Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", увеличил лимит кредитования Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) до 20 миллиардов рублей. Финансирование направлено в том числе на реализацию государственных программ корпорации по производству гражданской продукции", - говорится в сообщении.

ОДК специализируется на разработке, серийном производстве и сервисном обслуживании двигателей для авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Среди самых знаковых проектов ОДК, реализуемых при поддержке Новикомбанка, - создание авиационных двигателей ПД-14, ПД-35, SaM-146, вертолетных двигателей ТВ3-117, ВК-2500, энергетических газотурбинных и других агрегатов.