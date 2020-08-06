https://ria.ru/20200806/1575448831.html
Новикомбанк увеличил лимит кредитования ОДК до 20 млрд рублей
Новикомбанк увеличил лимит кредитования Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) до 20 миллиардов рублей, финансирование направлено в том числе на... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:02
2020-08-06T15:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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новикомбанк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости/Прайм. Новикомбанк
увеличил лимит кредитования Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) до 20 миллиардов рублей, финансирование направлено в том числе на производство гражданской продукции, сообщила пресс-служба банка.
"Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", увеличил лимит кредитования Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) до 20 миллиардов рублей. Финансирование направлено в том числе на реализацию государственных программ корпорации по производству гражданской продукции", - говорится в сообщении.
ОДК специализируется на разработке, серийном производстве и сервисном обслуживании двигателей для авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.
Среди самых знаковых проектов ОДК, реализуемых при поддержке Новикомбанка, - создание авиационных двигателей ПД-14, ПД-35, SaM-146, вертолетных двигателей ТВ3-117, ВК-2500, энергетических газотурбинных и других агрегатов.
"Новикомбанк не словом, а делом подтверждает свой статус опорного банка российской промышленности. Мы поддерживаем реализацию важнейших инновационных проектов и двигателестроение – одна из приоритетных отраслей кредитном портфеле Новикомбанка", - привели в пресс-службе слова председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.