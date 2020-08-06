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Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте
Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля,... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:00
россия
науфор
экономика
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353
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60
россия, науфор, экономика

Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте

15:00 06.08.2020
77
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкМосковская центральная фондовая биржа. Ценные бумаги
Московская центральная фондовая биржа. Ценные бумаги
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости/Прайм. Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля, рассказал на онлайн-встрече с журналистами президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

"Хотел бы отметить увеличение доли вложений в валютные инструменты. На брокерских счетах с, примерно, 3,5% до 8% - инвестиции в иностранные акции. Увеличились также вложения в еврооблигации. Мы видим, что люди, выходящие на рынок ценных бумаг, стремятся диверсифицировать свои портфели, защититься от негативного изменения курса рубля. Все больше и больше инвестируют в валютные инструменты", - сказал он.

Согласно опросу НАУФОР крупнейших брокерских и управляющих компаний, в структуре активов, приобретенных россиянами на брокерские счета (кроме ИИС) заметно выросла доля иностранных акций (8,2% на конец июня 2020 года против 3,5% по итогам 2019 года), а также доля еврооблигаций (19,9% по итогам шести месяцев 2020 года против 16,9% по итогам 2019 года).
При этом снизилась доля ОФЗ (4,8% по итогам шести месяцев 2020 года против 9,1% по итогам 2019 года) и доля российских акций (20% по итогам шести месяцев 2020 года против 23,5% по итогам 2019 года), указывается в исследовании.
В денежных средствах россияне держат 13,9% средств на брокерских счетах, 10,9% приходится на банковские рублевые облигации, 5,7% - на структурные рублевые облигации (в том числе с защитой капитала), а 7,1% - на структурные валютные облигации. Оставшаяся сумма приходится на паи ПИФ, БПИФ, ETF и иные активы, отмечается там же.
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