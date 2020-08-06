Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости/Прайм. Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля, рассказал на онлайн-встрече с журналистами президент Национальной ассоциации участников фондового рынка ( Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля, рассказал на онлайн-встрече с журналистами президент Национальной ассоциации участников фондового рынка ( НАУФОР ) Алексей Тимофеев.

"Хотел бы отметить увеличение доли вложений в валютные инструменты. На брокерских счетах с, примерно, 3,5% до 8% - инвестиции в иностранные акции. Увеличились также вложения в еврооблигации. Мы видим, что люди, выходящие на рынок ценных бумаг, стремятся диверсифицировать свои портфели, защититься от негативного изменения курса рубля. Все больше и больше инвестируют в валютные инструменты", - сказал он.

Согласно опросу НАУФОР крупнейших брокерских и управляющих компаний, в структуре активов, приобретенных россиянами на брокерские счета (кроме ИИС) заметно выросла доля иностранных акций (8,2% на конец июня 2020 года против 3,5% по итогам 2019 года), а также доля еврооблигаций (19,9% по итогам шести месяцев 2020 года против 16,9% по итогам 2019 года).

При этом снизилась доля ОФЗ (4,8% по итогам шести месяцев 2020 года против 9,1% по итогам 2019 года) и доля российских акций (20% по итогам шести месяцев 2020 года против 23,5% по итогам 2019 года), указывается в исследовании.