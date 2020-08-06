Участника телешоу арестовали за многолетнюю интимную связь с подростком

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. СМИ узнали, Дрю Дрексель, победитель спортивно-развлекательного телешоу "Американский воин-ниндзя", был арестован за многолетнюю интимную связь с подростком, СМИ узнали, Дрю Дрексель, победитель спортивно-развлекательного телешоу "Американский воин-ниндзя", был арестован за многолетнюю интимную связь с подростком, сообщает USA Today.

В уголовном иске говорится, что Дрексель познакомился с предполагаемой жертвой, девочкой-подростком из Нью-Джерси, в 2015 году на фан-встрече с участниками программы. Тогда же они обменялись телефонами. На тот момент ей было 15 лет, ему 26 лет.

В своем тренажерном зале он занялся с ней сексом. После этого она рассказала обо всем своей матери. Та связалась с Дрекселем. Он не стал ничего отрицать, но заявил, что не знал ее возраста.

В итоге их связь продолжалась в течение двух лет, и завершилась, когда девушке было 17. В прошлом году 19-летняя потерпевшая подала жалобу в полицию, заявив, что помимо секса, Дрексель просил ее присылать интимные снимки, которые позже обнаружили на его старом смартфоне.

Теперь если 31-летнего спортсмена признают виновным, ему может грозить от 20 лет тюремного заключения и вплоть до пожизненного.