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Участника телешоу арестовали за многолетнюю интимную связь с подростком
СМИ узнали, Дрю Дрексель, победитель спортивно-развлекательного телешоу "Американский воин-ниндзя", был арестован за многолетнюю интимную связь с подростком,... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сша, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, сент-луис, нью-джерси, миссури

Участника телешоу арестовали за многолетнюю интимную связь с подростком

15:38 06.08.2020
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© Pilgrim Films & Television (2009)Стоп-кадр видео из шоу "American Ninja Warrior"
Стоп-кадр видео из шоу American Ninja Warrior
© Pilgrim Films & Television (2009)
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. СМИ узнали, Дрю Дрексель, победитель спортивно-развлекательного телешоу "Американский воин-ниндзя", был арестован за многолетнюю интимную связь с подростком, сообщает USA Today.
В уголовном иске говорится, что Дрексель познакомился с предполагаемой жертвой, девочкой-подростком из Нью-Джерси, в 2015 году на фан-встрече с участниками программы. Тогда же они обменялись телефонами. На тот момент ей было 15 лет, ему 26 лет.
В своем тренажерном зале он занялся с ней сексом. После этого она рассказала обо всем своей матери. Та связалась с Дрекселем. Он не стал ничего отрицать, но заявил, что не знал ее возраста.
В итоге их связь продолжалась в течение двух лет, и завершилась, когда девушке было 17. В прошлом году 19-летняя потерпевшая подала жалобу в полицию, заявив, что помимо секса, Дрексель просил ее присылать интимные снимки, которые позже обнаружили на его старом смартфоне.
Теперь если 31-летнего спортсмена признают виновным, ему может грозить от 20 лет тюремного заключения и вплоть до пожизненного.
По информации издания, его арестовали всего через несколько недель после того, как в Сент-Луисе (штат Миссури) был снят новый сезон реалити-шоу, в котором был задействован Дрексель. Теперь руководители проекта заявили об отказе работать с ним и пообещали удалить кадры с Дрекселем из выпусков шоу.
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