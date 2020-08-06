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В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
Американские спецслужбы, призывая россиян за вознаграждение рассказывать о вмешательстве в выборы в США, собирают их персональные данные, написала официальный... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:37
мария захарова
сша
в мире
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РИА Новости
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мария захарова, сша, в мире

В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"

14:58 06.08.2020 (обновлено: 15:37 06.08.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американские спецслужбы, призывая россиян за вознаграждение рассказывать о вмешательстве в выборы в США, собирают их персональные данные, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке.
Так она прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео, который накануне объявил о возможных выплатах до десяти миллионов долларов за информацию о любом человеке, который по распоряжению иностранного правительства преступным путем вмешивается в выборы в США.
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По словам Захаровой, утром 6 августа многие россияне получили сообщения: "Госдеп США предлагает до десяти миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь". К сообщению прилагается ссылка на сайт американской Службы дипломатической безопасности.

"Что же это за "письма счастья"? <...> Все примитивно, так как основано на привычной для американских силовиков связке: донеси — получи. "Получи", естественно, приукрашено, как в рекламе набирающей обороты финансовой пирамиды. Старт этому доносительству дал вчера Майк Помпео, нынешний госсекретарь, а ранее директор ЦРУ", — пояснила представитель МИД.

По ее словам, начавшиеся публикации в соцсетях, в том числе на специально созданных "американскими "дипломатами" аккаунтах, сопровождаются "тихим, но методичным сбором персональных данных".
"Любые опасения или сомнения в чистоплотности подобных предложений, по задумке авторов, должны убаюкиваться грезами о вознаграждении до десяти миллионов долларов. "Руку Кремля" не нашли ни американские прокуроры, ни судьи, никто не нашел ее. Теперь будут "искать" у населения, решая сугубо прагматические задачи", — отметила Захарова.
Действия США она назвала "бесцеремонным вмешательством" и "гибридной атакой".
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Представитель внешнеполитического ведомства также предложила представить зеркальную ситуацию.
"МИД России напрямую обращается к американским гражданам и объявляет сбор сведений о вмешательстве Вашингтона в российскую внутреннюю политику, предлагая для обратной связи сайт, скажем, ФСО, а потом через американского мобильного оператора адресно рассылает СМС. Представили? А теперь пусть представят это в Вашингтоне", — заключила Захарова.
Москва многократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что никаких фактов, подтверждающих российское вмешательство, нет.
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Мария ЗахароваСШАВ мире
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