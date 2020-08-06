В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американские спецслужбы, призывая россиян за вознаграждение рассказывать о вмешательстве в выборы в фейсбуке. Американские спецслужбы, призывая россиян за вознаграждение рассказывать о вмешательстве в выборы в США , собирают их персональные данные, написала официальный представитель МИД Мария Захарова

Так она прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео , который накануне объявил о возможных выплатах до десяти миллионов долларов за информацию о любом человеке, который по распоряжению иностранного правительства преступным путем вмешивается в выборы в США.

По словам Захаровой, утром 6 августа многие россияне получили сообщения: "Госдеп США предлагает до десяти миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь". К сообщению прилагается ссылка на сайт американской Службы дипломатической безопасности.

"Что же это за "письма счастья"? <...> Все примитивно, так как основано на привычной для американских силовиков связке: донеси — получи. "Получи", естественно, приукрашено, как в рекламе набирающей обороты финансовой пирамиды. Старт этому доносительству дал вчера Майк Помпео, нынешний госсекретарь, а ранее директор ЦРУ", — пояснила представитель МИД.

По ее словам, начавшиеся публикации в соцсетях, в том числе на специально созданных "американскими "дипломатами" аккаунтах, сопровождаются "тихим, но методичным сбором персональных данных".

"Любые опасения или сомнения в чистоплотности подобных предложений, по задумке авторов, должны убаюкиваться грезами о вознаграждении до десяти миллионов долларов. "Руку Кремля" не нашли ни американские прокуроры, ни судьи, никто не нашел ее. Теперь будут "искать" у населения, решая сугубо прагматические задачи", — отметила Захарова.

Действия США она назвала "бесцеремонным вмешательством" и "гибридной атакой".

Представитель внешнеполитического ведомства также предложила представить зеркальную ситуацию.

"МИД России напрямую обращается к американским гражданам и объявляет сбор сведений о вмешательстве Вашингтона в российскую внутреннюю политику, предлагая для обратной связи сайт, скажем, ФСО, а потом через американского мобильного оператора адресно рассылает СМС. Представили? А теперь пусть представят это в Вашингтоне", — заключила Захарова.