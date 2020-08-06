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На Канарских островах туристам гарантируют бесплатную страховку
Страховой полис будет гарантировать туристу оплату медицинских расходов на лечение от коронавируса на Канарских островах, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T18:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, канарские острова

На Канарских островах туристам гарантируют бесплатную страховку

18:10 06.08.2020
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© РИА Новости / Артур АлександровОтели острова Тенерифе соответствуют самым высоким требованиям по уровню комфорта и сервиса
Отели острова Тенерифе соответствуют самым высоким требованиям по уровню комфорта и сервиса
© РИА Новости / Артур Александров
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Страховой полис будет гарантировать туристу оплату медицинских расходов на лечение от коронавируса на Канарских островах, сообщает АТОР.
Совет по туризму, промышленности и торговле Канарских островов заключил соглашение с французской страховой компанией о предоставлении всем туристам расширенной страховки, покрывающей лечение COVID-19: расходы на медицинскую репатриацию и пребывание в карантине. Полис будет действовать только в том случае, если о заболевании путешественника не было известно до поездки.
Действие распространяется, как на испанцев, так и на иностранцев. Полисы начнут выдавать уже на этой неделе. Новый полис будет бесплатным для туристов, но будет работать лишь для тех, у кого нет личной страховки.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмКанарские острова
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