На Канарских островах туристам гарантируют бесплатную страховку

Совет по туризму, промышленности и торговле Канарских островов заключил соглашение с французской страховой компанией о предоставлении всем туристам расширенной страховки, покрывающей лечение COVID-19: расходы на медицинскую репатриацию и пребывание в карантине. Полис будет действовать только в том случае, если о заболевании путешественника не было известно до поездки.

Действие распространяется, как на испанцев, так и на иностранцев. Полисы начнут выдавать уже на этой неделе. Новый полис будет бесплатным для туристов, но будет работать лишь для тех, у кого нет личной страховки.