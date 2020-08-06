https://ria.ru/20200806/1575448409.html
На Канарских островах туристам гарантируют бесплатную страховку
Страховой полис будет гарантировать туристу оплату медицинских расходов на лечение от коронавируса на Канарских островах, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T18:10
2020-08-06T18:10
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
канарские острова
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https://ria.ru/20200804/1575297428.html
канарские острова
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156146/62/1561466249_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_c8c62b151a0bf4f39f01748947fb659f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, канарские острова