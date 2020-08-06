SputnikPro запускает цикл лекций для индийского университета Sharda

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает расширять партнерскую географию проекта SputnikPro в Индии. В четверг вебинаром директора медиагруппы по международному сотрудничеству Василия Пушкова и заместителя руководителя объединенной дирекции иновещания Татьяны Кухаревой стартовал цикл лекций для студентов факультета медиа, кинопроизводства и индустрии развлечений университета Sharda.
С индийской стороны в мастер-классе приняли участие декан факультета Риту Сууд и заведующий кафедрой массовых коммуникаций университета Sharda доктор Амит Чавла. Модератором сессии стала руководитель хаба Sputnik в Нью-Дели Ольга Дычева.
Онлайн-лекция была посвящена современным цифровым трендам, феномену фейковых новостей и медиавойнам. "Модуль SputnikPro проводится в Индии уже не в первый раз, но сегодня мы начинаем новый цикл лекций для одного из самых престижных индийских университетов, – отметил Василий Пушков. – Непростая обстановка в мире только повышает запрос на международный журналистский обмен опытом, и нам приятно, что проект SputnikPro пользуется особой популярностью среди молодых специалистов".
"Мы узнали о российском взгляде на медиавойны и феномен фейковых новостей. Помимо рассказа о работе ведущего информационного агентства, выступавшие обсудили с нами перспективы мировых СМИ. Отдельно хотела бы поблагодарить Татьяну Кухареву за четкие и ясные ответы на мои вопросы", – сказала студентка Пуджа Кумари.
"Сегодняшняя лекция была очень интересной и содержательной. Я очень благодарна Sputnik за проведение мастер-класса для наших студентов. Огромное спасибо!" – поделилась впечатлениями профессор Риту Сууд.
Университет Sharda – один из ведущих вузов столичного региона Индии. Создан в 2005 году, включает 13 кафедр. В университете обучаются 13 тыс. студентов, преподавательский состав насчитывает более 1200 человек.
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SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.