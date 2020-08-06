SputnikPro запускает цикл лекций для индийского университета Sharda

Онлайн-лекция была посвящена современным цифровым трендам, феномену фейковых новостей и медиавойнам. "Модуль SputnikPro проводится в Индии уже не в первый раз, но сегодня мы начинаем новый цикл лекций для одного из самых престижных индийских университетов, – отметил Василий Пушков. – Непростая обстановка в мире только повышает запрос на международный журналистский обмен опытом, и нам приятно, что проект SputnikPro пользуется особой популярностью среди молодых специалистов".