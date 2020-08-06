https://ria.ru/20200806/1575448214.html
В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
Швейцария исключила Россию из списка государств, представляющих повышенный риск заражения коронавирусом, поэтому карантин для россиян отменен, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:30
2020-08-06T15:30
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
швейцария
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https://ria.ru/20200806/1575437888.html
швейцария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, швейцария