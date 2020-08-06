В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян

С 15 августа между Россией и Швейцарией возобновляется авиасообщение. А с 8 августа отменяется требование обязательного десятидневного карантина для российских туристов. Это условие также отменено для граждан ОАЭ и Азербайджана.

Предъявлять отрицательный тест на коронавирус при въезде в Швейцарию также не требуется.