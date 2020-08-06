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В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
Швейцария исключила Россию из списка государств, представляющих повышенный риск заражения коронавирусом, поэтому карантин для россиян отменен, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:30
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
швейцария
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, швейцария

В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян

15:30 06.08.2020
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© РИА Новости / Юлия БатырьЛюцернское озеро в Швейцарии
Люцернское озеро в Швейцарии
© РИА Новости / Юлия Батырь
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Швейцария исключила Россию из списка государств, представляющих повышенный риск заражения коронавирусом, поэтому карантин для россиян отменен, сообщает АТОР.
С 15 августа между Россией и Швейцарией возобновляется авиасообщение. А с 8 августа отменяется требование обязательного десятидневного карантина для российских туристов. Это условие также отменено для граждан ОАЭ и Азербайджана.
Предъявлять отрицательный тест на коронавирус при въезде в Швейцарию также не требуется.
Рейсы из Москвы будут выполняться в Цюрих и Женеву, из Петербурга – только в Цюрих. Стоимость билетов – от 25 тысяч рублей в одну сторону.
Сейчас в расписании швейцарского перевозчика стоят рейсы только на август. Полетной программы сентябрь пока нет.
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