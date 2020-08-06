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Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики получило доказательства того, что Вооруженные силы Украины нарушают Конвенцию о... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:12
россия
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
киевская область
оон
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киевская область, оон, в мире

Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин

14:49 06.08.2020 (обновлено: 15:12 06.08.2020)
1449
© Канал пресс-службы УНМ ДНР на YoutubeСкриншот видео служебной съемки обнаружения и обезвреживания противопехотных мин установленных ВСУ
Скриншот видео служебной съемки обнаружения и обезвреживания противопехотных мин установленных ВСУ
© Канал пресс-службы УНМ ДНР на Youtube
ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики получило доказательства того, что Вооруженные силы Украины нарушают Конвенцию о запрете использования противопехотных мин.
"Представляем вам небольшую часть служебной съемки обнаружения и обезвреживания противопехотных мин, установленных ВСУ в лесных массивах вблизи когда-то подконтрольных им населенных пунктов. На кадрах можно видеть обнаруженную противопехотную мину направленного действия МОН-90, это одна из тысяч штук, оставшихся на складах Киевской области в 1991 году. Все обнаруженные мины уничтожаются с помощью накладного заряда", — рассказал представитель ведомства.
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Он напомнил, что в 1997 году Киев подписал Конвенцию о запрете противопехотных мин, которую он ратифицировал в 2005 году. Также, согласно Оттавскому договору, применение, хранение, производство и передача противопехотных мин запрещены.
По факту, подчеркнули в управлении Народной милиции ДНР, украинские военные регулярно используют противопехотные мины в Донбассе, тем самым нарушая международное право и взятые на себя обязательства, но при этом обвиняя самопровозглашенные республики в получении подобных боеприпасов от России.

"Официально этого никто не подтвердит. Отрицая использование противопехотных мин, врут все — от украинского правительства и военных до международных организаций вроде ОБСЕ и ООН", — добавил представитель ведомства.

По его словам, ВСУ "маскируют" установку противопехотных мин на территории Донбасса "легкой подменой терминов": так, по расходным ведомостям их составляющие обозначают как "инженерный боеприпас".
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевская областьООНВ мире
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