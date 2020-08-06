Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200806/1575447842.html
Любимова считает, что артистов не смогут заменить цифровые двойники
Министр культуры РФ Ольга Любимова считает, что в будущем цифровые двойники артистов не смогут заменить живых. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:46
культура
культура
россия
ольга любимова
новости культуры
таврида (форум)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571972837_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_45713048a7d9be416bcdad4d97045b1b.jpg
https://ria.ru/20200721/1574459011.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571972837_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_45713048a7d9be416bcdad4d97045b1b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571972837_205:0:2936:2048_1400x0_80_0_0_36e13378c5351a288a2ef70705d42450.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571972837_546:0:2594:2048_1400x0_80_0_0_caa63862242744777a2f135accdfce08.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, россия, ольга любимова, новости культуры, таврида (форум), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), технологии

Любимова считает, что артистов не смогут заменить цифровые двойники

14:44 06.08.2020 (обновлено: 14:46 06.08.2020)
108
© Фото : Министерство культуры РФМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© Фото : Министерство культуры РФ
СУДАК (Крым), 6 авг – РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова считает, что в будущем цифровые двойники артистов не смогут заменить живых.
"Я верю, что люди останутся. Я верю, что останутся художники, останутся настоящие артисты. Я верю, что будут дубли, потому что мы все будем спорить, хороший это дубль или плохой. Оператор будет просить операторский дубль, как бы ни развивалась наша оптика, потому что он так видит, и они будут спорить с режиссером", - сказала Любимова в рамках дестинационной сессии "Киностудия 2030: взгляд из будущего на индустрию кино", которая проходит в рамках молодежного форума "Таврида".
При этом, по ее мнению, съемки фильмов в будущем станут менее трудоемкими.
Форум "Таврида" стал первым офлайн-форумом в России после пандемии, он проходит в Крыму в шестой раз и второй раз в районе бухты Капсель у Судака. Более 500 экспертов–лидеров арт-индустрий примут участие в форуме в этом году. Десять образовательных форматов ожидают участников в рамках форума: командообразование, нетворкинг, завтраки с экспертами, креативные сессии, портфолио-ревью, арт-slam, арт-рекрутинг, интенсивы, воркшопы, междисциплинарные треки.
Зрители в кинотеатре
21 июля, 08:00Культура
Эксперт считает, что кинотеатры не вымрут, но сильно изменятся
230010
Обсудить 1
КультураКультураРоссияОльга ЛюбимоваНовости культурыТаврида (форум)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Технологии
Рекомендуем
Пассажиры на железнодорожном вокзале Адлера
Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией
Брат бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи
Брат Каддафи назвал ответственных за ливийскую проблему
Скриншот видео служебной съемки обнаружения и обезвреживания противопехотных мин установленных ВСУ
Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
Журналистка ГТРК Камчатка Александра Новикова
Начальник рассказал, как отговорил "смеющуюся" журналистку от увольнения
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
Беспилотник Яндекс в США едет по дорогам без инженера-испытателя за рулем
"Яндекс" запустил тестирование беспилотных автомобилей в США
Адвокат Александр Добровинский на VII съезде Федерации еврейских общин России
Добровинский предложил адвокату Ефремова "воду с ядом"
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
Хельсинки
Финляндия снова ограничит туристические поездки
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
У попавшей в список Forbes Полины Гагариной нашли долги за услуги ЖКХ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Молоток в зале судебных заседаний
Сочинский застройщик получил длительный срок за организацию убийств
Строительство газопровода Северный поток — 2
В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
Аптека
В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:00Facebook рассказал о конкуренте TikTok в Instagram
15:58В МИД России ответили на обвинения советника США о сговоре с талибами
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
Лента новостейМолния