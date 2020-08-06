Любимова считает, что артистов не смогут заменить цифровые двойники

"Я верю, что люди останутся. Я верю, что останутся художники, останутся настоящие артисты. Я верю, что будут дубли, потому что мы все будем спорить, хороший это дубль или плохой. Оператор будет просить операторский дубль, как бы ни развивалась наша оптика, потому что он так видит, и они будут спорить с режиссером", - сказала Любимова в рамках дестинационной сессии "Киностудия 2030: взгляд из будущего на индустрию кино", которая проходит в рамках молодежного форума "Таврида".