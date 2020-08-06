https://ria.ru/20200806/1575447842.html
Любимова считает, что артистов не смогут заменить цифровые двойники
Министр культуры РФ Ольга Любимова считает, что в будущем цифровые двойники артистов не смогут заменить живых. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:44
2020-08-06T14:46
культура
культура
россия
ольга любимова
новости культуры
таврида (форум)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571972837_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_45713048a7d9be416bcdad4d97045b1b.jpg
https://ria.ru/20200721/1574459011.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571972837_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_45713048a7d9be416bcdad4d97045b1b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571972837_205:0:2936:2048_1400x0_80_0_0_36e13378c5351a288a2ef70705d42450.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571972837_546:0:2594:2048_1400x0_80_0_0_caa63862242744777a2f135accdfce08.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, россия, ольга любимова, новости культуры, таврида (форум), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), технологии
СУДАК (Крым), 6 авг – РИА Новости.
Министр культуры РФ Ольга Любимова
считает, что в будущем цифровые двойники артистов не смогут заменить живых.
"Я верю, что люди останутся. Я верю, что останутся художники, останутся настоящие артисты. Я верю, что будут дубли, потому что мы все будем спорить, хороший это дубль или плохой. Оператор будет просить операторский дубль, как бы ни развивалась наша оптика, потому что он так видит, и они будут спорить с режиссером", - сказала Любимова в рамках дестинационной сессии "Киностудия 2030: взгляд из будущего на индустрию кино", которая проходит в рамках молодежного форума "Таврида".
При этом, по ее мнению, съемки фильмов в будущем станут менее трудоемкими.
Форум "Таврида" стал первым офлайн-форумом в России после пандемии, он проходит в Крыму в шестой раз и второй раз в районе бухты Капсель у Судака. Более 500 экспертов–лидеров арт-индустрий примут участие в форуме в этом году. Десять образовательных форматов ожидают участников в рамках форума: командообразование, нетворкинг, завтраки с экспертами, креативные сессии, портфолио-ревью, арт-slam, арт-рекрутинг, интенсивы, воркшопы, междисциплинарные треки.