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В Самарской области выявили более 50 очагов африканской чумы свиней
Пятьдесят два очага африканской чумы свиней (АЧС) выявили в Самарской области с начала 2020 года, сообщает в четверг пресс-служба управления Россельхознадзора... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:39
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
самарская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), самарская область, происшествия

В Самарской области выявили более 50 очагов африканской чумы свиней

14:39 06.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСвиньи в стойле на мясоперерабатывающем комбинате "Кубань" в Краснодарском крае
Свиньи в стойле на мясоперерабатывающем комбинате Кубань в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Пятьдесят два очага африканской чумы свиней (АЧС) выявили в Самарской области с начала 2020 года, сообщает в четверг пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

"С начала 2020 года африканская чума свиней зарегистрирована уже на территории десяти муниципальных районов Самарской области… На сегодняшний день всего зарегистрировано 52 случая возникновения африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в частности, в июле и августе на территории Самарской области были зафиксированы 42 новых случая АЧС, только за первые дни августа африканская чума свиней была обнаружена в пяти личных хозяйствах Ставропольского и Волжского районов.
Отмечается, что специалисты регионального управления Россельхознадзора и департамента по ветеринарии Самарской области провели во всех вновь обнаруженных очагах необходимые мероприятия по дезинфекции помещений для животных и другие мероприятия по локализации и предотвращению распространения АЧС.
Ранее региональное управление Россельхознадзора сообщало о выявленных очагах АЧС в ряде районов Самарской области, первые три случая были зарегистрированы в январе на территории Кошкинского охотхозяйства.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Самарская областьПроисшествия
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