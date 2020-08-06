В Самарской области выявили более 50 очагов африканской чумы свиней

Свиньи в стойле на мясоперерабатывающем комбинате "Кубань" в Краснодарском крае

САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Пятьдесят два очага африканской чумы свиней (АЧС) выявили в Пятьдесят два очага африканской чумы свиней (АЧС) выявили в Самарской области с начала 2020 года, сообщает в четверг пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

"С начала 2020 года африканская чума свиней зарегистрирована уже на территории десяти муниципальных районов Самарской области… На сегодняшний день всего зарегистрировано 52 случая возникновения африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в частности, в июле и августе на территории Самарской области были зафиксированы 42 новых случая АЧС, только за первые дни августа африканская чума свиней была обнаружена в пяти личных хозяйствах Ставропольского и Волжского районов.

Отмечается, что специалисты регионального управления Россельхознадзора и департамента по ветеринарии Самарской области провели во всех вновь обнаруженных очагах необходимые мероприятия по дезинфекции помещений для животных и другие мероприятия по локализации и предотвращению распространения АЧС.

Ранее региональное управление Россельхознадзора сообщало о выявленных очагах АЧС в ряде районов Самарской области, первые три случая были зарегистрированы в январе на территории Кошкинского охотхозяйства.