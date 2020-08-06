Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200806/1575447448.html
Финляндия снова ограничит туристические поездки
Правительство Финляндии возвращает ограничения на передвижение между страной и Нидерландами, Бельгией и Андоррой с 10 августа ввиду неблагоприятной... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бельгия
финляндия
хельсинки
нидерланды
андорра
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_158:0:1890:974_1400x0_80_0_0_6916450875ee4ac378e2976699110186.jpg
https://ria.ru/20200806/1575426936.html
https://ria.ru/20200801/1575261552.html
бельгия
финляндия
хельсинки
нидерланды
андорра
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_158:0:1890:974_1400x0_80_0_0_6916450875ee4ac378e2976699110186.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_375:0:1674:974_1400x0_80_0_0_54505c5bdcdcdb42c59b85bd15cc3d50.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_537:0:1511:974_1400x0_80_0_0_6b597ec039698184158b9d3bfadd13aa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, бельгия, финляндия, хельсинки, нидерланды, андорра, в мире

Финляндия снова ограничит туристические поездки

14:37 06.08.2020 (обновлено: 14:55 06.08.2020)
867
© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки
© Flickr / Jonathan
ХЕЛЬСИНКИ, 6 авг - РИА Новости. Правительство Финляндии возвращает ограничения на передвижение между страной и Нидерландами, Бельгией и Андоррой с 10 августа ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу, говорится в сообщении кабмина.
Правительство Финляндии один раз в 14 дней пересматривает список стран, рекомендованных для туризма.
Пляж Коньяалты в Анталье, Турция
03:03Распространение нового коронавируса
В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
Заболеваемость коронавирусом в странах, разрешенных Финляндией для туризма, не должна превышать восемь случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней.
"На сегодняшнем заседании 6 августа правительство приняло решение восстановить внутренний пограничный контроль при движении между Финляндией и Нидерландами и между Финляндией и Бельгией. Ограничения на внешнее приграничное движение будут возвращены для движения прибывающих в Финляндию из Андорры. В Нидерландах, Бельгии и Андорре заболеваемость коронавирусом начала расти после предыдущей оценки. Ограничения вступят в силу в понедельник, 10 августа", - уточняет кабмин.
Стоп-кадр видео топлес-флешмоба в Хельсинки
1 августа, 19:25
В Хельсинки провели "Топлес-флешмоб"
Таким образом, поездки разрешены между Финляндией и Норвегией, Данией, Исландией, Эстонией, Латвией, Литвой, Италией, Грецией, Лихтенштейном, Мальтой, Германией, Словакией и Венгрией, Кипром, Ирландией, Сан-Марино, Ватиканом, Грузией, Японией, Новой Зеландией, Руандой, Южной Кореей, Таиландом, Тунисом, Уругваем и Китаем (при достижении соглашения с ЕС).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
414000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БельгияФинляндияХельсинкиНидерландыАндорраВ мире
Рекомендуем
Брат бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи
Брат Каддафи назвал ответственных за ливийскую проблему
Пассажиры на железнодорожном вокзале Адлера
Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией
Журналистка ГТРК Камчатка Александра Новикова
Начальник рассказал, как отговорил "смеющуюся" журналистку от увольнения
Адвокат Александр Добровинский на VII съезде Федерации еврейских общин России
Добровинский предложил адвокату Ефремова "воду с ядом"
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
Остров Сентоза в Сингапуре
В Сингапуре будут отслеживать перемещения туристов
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
У попавшей в список Forbes Полины Гагариной нашли долги за услуги ЖКХ
Скриншот видео служебной съемки обнаружения и обезвреживания противопехотных мин установленных ВСУ
Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан "навести порядок"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Адвокат Эльман Пашаев в здании Пресненского суда Москвы
Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий заявил о попытках США заглушить альтернативные точки зрения
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
Строительство газопровода Северный поток — 2
В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:00Facebook рассказал о конкуренте TikTok в Instagram
15:58В МИД России ответили на обвинения советника США о сговоре с талибами
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
Лента новостейМолния