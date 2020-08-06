Финляндия снова ограничит туристические поездки

"На сегодняшнем заседании 6 августа правительство приняло решение восстановить внутренний пограничный контроль при движении между Финляндией и Нидерландами и между Финляндией и Бельгией. Ограничения на внешнее приграничное движение будут возвращены для движения прибывающих в Финляндию из Андорры. В Нидерландах, Бельгии и Андорре заболеваемость коронавирусом начала расти после предыдущей оценки. Ограничения вступят в силу в понедельник, 10 августа", - уточняет кабмин.