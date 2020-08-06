https://ria.ru/20200806/1575447448.html
Финляндия снова ограничит туристические поездки
Правительство Финляндии возвращает ограничения на передвижение между страной и Нидерландами, Бельгией и Андоррой с 10 августа ввиду неблагоприятной... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:37
2020-08-06T14:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бельгия
финляндия
хельсинки
нидерланды
андорра
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, бельгия, финляндия, хельсинки, нидерланды, андорра, в мире
ХЕЛЬСИНКИ, 6 авг - РИА Новости.
Правительство Финляндии
возвращает ограничения на передвижение между страной и Нидерландами
, Бельгией
и Андоррой
с 10 августа ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу, говорится в сообщении кабмина.
Правительство Финляндии один раз в 14 дней пересматривает список стран, рекомендованных для туризма.
Заболеваемость коронавирусом
в странах, разрешенных Финляндией для туризма, не должна превышать восемь случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней.
"На сегодняшнем заседании 6 августа правительство приняло решение восстановить внутренний пограничный контроль при движении между Финляндией и Нидерландами и между Финляндией и Бельгией. Ограничения на внешнее приграничное движение будут возвращены для движения прибывающих в Финляндию из Андорры. В Нидерландах, Бельгии и Андорре заболеваемость коронавирусом начала расти после предыдущей оценки. Ограничения вступят в силу в понедельник, 10 августа", - уточняет кабмин.
Таким образом, поездки разрешены между Финляндией и Норвегией, Данией, Исландией, Эстонией, Латвией, Литвой, Италией, Грецией, Лихтенштейном, Мальтой, Германией, Словакией и Венгрией, Кипром, Ирландией, Сан-Марино, Ватиканом, Грузией, Японией, Новой Зеландией, Руандой, Южной Кореей, Таиландом, Тунисом, Уругваем и Китаем (при достижении соглашения с ЕС).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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