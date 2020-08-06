В Омске контролировать соблюдение масочного режима поможет спецпрограмма

ОМСК, 6 авг - РИА Новости. Контролировать соблюдение масочного режима в транспорте Контролировать соблюдение масочного режима в транспорте Омска будут с помощью специального программного обеспечения "Поток+", сообщили в областном правительстве.

Ранее оперштаб Омской области принял решение продлить режим повышенной готовности до 18 августа и усилить контроль за ношением масок. Также власти решили сделать ношение масок в общественном транспорте и такси обязательным. По распоряжению губернатора водители общественного транспорта и кондукторы должны находиться в масках.

В правительстве прошло совещание, посвящённое вопросам соблюдения масочного режима и снижению распространения коронавирусной инфекции при поездках на общественном транспорте.

"В настоящее время министерство региональной безопасности Омской области активно проводит мероприятия по фиксации нарушителей режима с использованием программного обеспечения "Поток+", внедряемого в рамках АПК "Безопасный город", - сообщает областное правительство.

На минувшей неделе сотрудники министерства региональной безопасности проверили более 500 транспортных средств и составили 17 протоколов. Полицейские составили 123 протокола на водителей, кондукторов и граждан.

"Контроль за соблюдением масочного режима в транспорте будет усилен. В отношении нарушителей режима будут вводиться новые более жесткие меры", - заключил министр региональной безопасности Омской области Андрей Кондин.

За нарушение масочного режима в регионе жителям грозят административные штрафы в размере от тысячи до 30 тысяч рублей; должностным лицам - от 10 до 50 тысяч рублей; предпринимателям, работающим без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч рублей; юрлицам - от 100 до 300 тысяч рублей.

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