https://ria.ru/20200806/1575446947.html
В Сингапуре будут отслеживать перемещения туристов
С 11 августа все туристы, прибывающие в Сингапур, будут обязаны носить с собой специальные устройства, показывающие их местоположение, сообщает Travel and... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:30
2020-08-06T14:58
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, сингапур (страна)
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости.
С 11 августа все туристы, прибывающие в Сингапур, будут обязаны носить с собой специальные устройства, показывающие их местоположение, сообщает
Travel and Leisure.
Министерство здравоохранения страны отметило, что в этих аппаратах есть только Bluetooth и GPS для отслеживания геолокации, а аудио и видео они не записывают. Такие гаджеты будут обязаны носить все путешественники старше 12 лет. Их будут выдавать после прохождения паспортного контроля в аэропорту. Устройство нужно активировать по прибытии на место, где турист будет отбывать карантин.
Если приезжий решит нарушить самоизоляцию, правительство об этом узнает. Пока неясно, как именно будут выглядеть аппараты. Это могут быть браслеты, подобные тем, что уже используются в Гонконге и Южной Корее.
Власти заявили, что не будут хранить личную информацию туристов, а их данные будут тщательно зашифрованы.