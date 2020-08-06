В Сингапуре будут отслеживать перемещения туристов

Министерство здравоохранения страны отметило, что в этих аппаратах есть только Bluetooth и GPS для отслеживания геолокации, а аудио и видео они не записывают. Такие гаджеты будут обязаны носить все путешественники старше 12 лет. Их будут выдавать после прохождения паспортного контроля в аэропорту. Устройство нужно активировать по прибытии на место, где турист будет отбывать карантин.