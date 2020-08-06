"Яндекс" запустил тестирование беспилотных автомобилей в США

"В штате Мичиган беспилотным автомобилям разрешено выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулем, так что тестирование в Энн-Арборе позволит расширить опыт "Яндекса", полученный в Иннополисе, где почти два года работает первый в Европе сервис роботакси без водителя", - говорится в сообщении.