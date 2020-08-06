Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575446847.html
"Яндекс" запустил тестирование беспилотных автомобилей в США
"Яндекс" запустил регулярное тестирование беспилотных автомобилей в США - городе Энн-Арбор в американском штате Мичиган, где беспилотникам разрешено выезжать на РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:58
россия
яндекс
сша
наука
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575451587_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_e7ea079bd3f13939d27f4406e325ee06.jpg
https://ria.ru/20200706/1573911116.html
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Беспилотник "Яндекс" в США едет по дорогам без инженера-испытателя за рулем
"Яндекс" запустил регулярное тестирование беспилотных автомобилей в США — городе Энн-Арбор в американском штате Мичиган, где беспилотникам разрешено выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулем.
2020-08-06T14:22
true
PT1M10S
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575451587_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_e7ea079bd3f13939d27f4406e325ee06.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575451587_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_cc3e4fb33f00259c02e4092148b6b274.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575451587_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_fffe5c0f651189fda0e6b9478260f55e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, яндекс, сша, наука, технологии

"Яндекс" запустил тестирование беспилотных автомобилей в США

14:22 06.08.2020 (обновлено: 15:58 06.08.2020)
483
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости/Прайм. "Яндекс" запустил регулярное тестирование беспилотных автомобилей в США - городе Энн-Арбор в американском штате Мичиган, где беспилотникам разрешено выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулем, говорится в сообщении интернет-компании.

"В штате Мичиган беспилотным автомобилям разрешено выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулем, так что тестирование в Энн-Арборе позволит расширить опыт "Яндекса", полученный в Иннополисе, где почти два года работает первый в Европе сервис роботакси без водителя", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что американский город стал второй тестовой зоной для беспилотников "Яндекса" за пределами России в дополнение к Тель-Авиву в Израиле.
Компания уточняет, что Энн-Арбор — университетский город, в котором проживает более 120 тысяч человек. Он расположен поблизости от автомобильной столицы США — города Детройта.
Как говорится в блоге "Яндекса", его беспилотные автомобили тестируются в разных местах, чтобы система автономного управления хорошо работала в самых разных дорожных, погодных и климатических условиях.
Так, к примеру, правила дорожного движения в США отличаются от европейских. Здесь можно встретить светофоры с пятью световыми сигналами, а на нерегулируемых перекрестках в ряде случаев приоритет имеет автомобиль, подъехавший первым.

"Каждая наша тестовая зона не похожа на другие. Различия в климате, организации дорожного движения и законодательстве создают множество разнообразных сценариев, в которых мы тестируем нашу систему автономного вождения. Так мы сможем получить универсальную технологию, применимую в любой точке мира", - отмечается в блоге.

Компания испытала первые прототипы беспилотных автомобилей весной 2017 года. Сейчас компания тестирует их работу в России (Москва, Иннополис, Сколково), Израиле (Тель-Авив) и США (Детройт). В июне 2020 года "Яндекс" совместно с Hyundai Mobis (дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group) представил четвертое поколение собственных беспилотных автомобилей на базе Hyundai Sonata. До конца 2020 года флот "Яндекса" пополнит 100 таких автомобилей (суммарно беспилотный флот компании будет насчитывать 200 машин).
Участок трассы М-4 Дон
6 июля, 08:00Хорошие новости
Беспилотные автомобили и "умные дороги" протестируют в Самаре
710003
Обсудить 0
РоссияЯндексСШАНаукаТехнологии
Рекомендуем
Журналистка ГТРК Камчатка Александра Новикова
Начальник рассказал, как отговорил "смеющуюся" журналистку от увольнения
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий заявил о попытках США заглушить альтернативные точки зрения
Брат бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи
Брат Каддафи назвал ответственных за ливийскую проблему
Молоток в зале судебных заседаний
Сочинский застройщик получил длительный срок за организацию убийств
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан "навести порядок"
Остров Сентоза в Сингапуре
В Сингапуре будут отслеживать перемещения туристов
Министр культуры РФ Ольга Любимова
Любимова считает, что артистов не смогут заменить цифровые двойники
Адвокат Александр Добровинский на VII съезде Федерации еврейских общин России
Добровинский предложил адвокату Ефремова "воду с ядом"
Сотрудники ФСБ
ФСБ провела операцию против нелегальных торговцев оружием
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
В Совфеде отвергли обвинения США в дезинформации в российских СМИ
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
У попавшей в список Forbes Полины Гагариной нашли долги за услуги ЖКХ
Хельсинки
Финляндия снова ограничит туристические поездки
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу
Кабина самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛОиУ А-50У Владимир Иванов
Китай и Иран не представят национальные экспозиции на форуме "Армия-2020"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:00Facebook рассказал о конкуренте TikTok в Instagram
15:58В МИД России ответили на обвинения советника США о сговоре с талибами
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
Лента новостейМолния