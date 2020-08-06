Начальник рассказал, как отговорил "смеющуюся" журналистку от увольнения

П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 авг – РИА Новости. Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, которая рассмеялась, рассказывая о размере выплат льготникам, недавно уже писала заявление на увольнение, но тогда ее уговорили остаться, сообщил РИА Новости директор гостелерадиокомпании Алексей Костылев.

В феврале этого года в интернете появилось видео, записанное на ГТРК "Камчатка" во время подготовки сюжета о льготах для россиян. Журналистка не смогла сдержать смех, перечисляя суммы, которые после индексации можно будет потратить на путевку в санаторий и на международный проезд. Тогда руководство провело с ней беседу, и девушка продолжила работать.

В четверг стало известно, что Новикова уволилась по собственному желанию. По её словам, это произошло после того, как она организовала митинг на центральной площади Петропавловска-Камчатского в поддержку хабаровчан, протестующих после ареста экс-губернатора Сергея Фургала