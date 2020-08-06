https://ria.ru/20200806/1575446817.html
Начальник рассказал, как отговорил "смеющуюся" журналистку от увольнения
Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, которая рассмеялась, рассказывая о размере выплат льготникам, недавно уже писала заявление на увольнение, но... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:22
2020-08-06T14:22
сергей фургал
камчатский край
петропавловск-камчатский
медиа - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575433565_0:62:896:566_1400x0_80_0_0_1221628f4254d3306d126b44d2990d29.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей фургал, камчатский край, петропавловск-камчатский, медиа - общество
П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 авг – РИА Новости. Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, которая рассмеялась, рассказывая о размере выплат льготникам, недавно уже писала заявление на увольнение, но тогда ее уговорили остаться, сообщил РИА Новости директор гостелерадиокомпании Алексей Костылев.
В феврале этого года в интернете появилось видео, записанное на ГТРК "Камчатка" во время подготовки сюжета о льготах для россиян. Журналистка не смогла сдержать смех, перечисляя суммы, которые после индексации можно будет потратить на путевку в санаторий и на международный проезд. Тогда руководство провело с ней беседу, и девушка продолжила работать.
В четверг стало известно, что Новикова уволилась по собственному желанию. По её словам, это произошло после того, как она организовала митинг на центральной площади Петропавловска-Камчатского
в поддержку хабаровчан, протестующих после ареста экс-губернатора Сергея Фургала
.
"Саша ещё несколько месяцев назад начала говорить о своих планах по поводу увольнения, а в июле она даже написала заявление, однако тогда нам удалось её отговорить от такого шага. Третьего августа Александра снова заявила о своём желании покинуть компанию, и её просьба была удовлетворена", - рассказал директор Костылев, добавив, что журналистка - "взрослый человек, и сама принимает решения".