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Начальник рассказал, как отговорил "смеющуюся" журналистку от увольнения
Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, которая рассмеялась, рассказывая о размере выплат льготникам, недавно уже писала заявление на увольнение, но... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:22
сергей фургал
камчатский край
петропавловск-камчатский
медиа - общество
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РИА Новости
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353
60
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сергей фургал, камчатский край, петропавловск-камчатский, медиа - общество

Начальник рассказал, как отговорил "смеющуюся" журналистку от увольнения

14:22 06.08.2020
1053
© Фото : @sashanovikova2015Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова
Журналистка ГТРК Камчатка Александра Новикова
© Фото : @sashanovikova2015
Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 авг – РИА Новости. Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, которая рассмеялась, рассказывая о размере выплат льготникам, недавно уже писала заявление на увольнение, но тогда ее уговорили остаться, сообщил РИА Новости директор гостелерадиокомпании Алексей Костылев.
В феврале этого года в интернете появилось видео, записанное на ГТРК "Камчатка" во время подготовки сюжета о льготах для россиян. Журналистка не смогла сдержать смех, перечисляя суммы, которые после индексации можно будет потратить на путевку в санаторий и на международный проезд. Тогда руководство провело с ней беседу, и девушка продолжила работать.
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В четверг стало известно, что Новикова уволилась по собственному желанию. По её словам, это произошло после того, как она организовала митинг на центральной площади Петропавловска-Камчатского в поддержку хабаровчан, протестующих после ареста экс-губернатора Сергея Фургала.
"Саша ещё несколько месяцев назад начала говорить о своих планах по поводу увольнения, а в июле она даже написала заявление, однако тогда нам удалось её отговорить от такого шага. Третьего августа Александра снова заявила о своём желании покинуть компанию, и её просьба была удовлетворена", - рассказал директор Костылев, добавив, что журналистка - "взрослый человек, и сама принимает решения".
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Сергей ФургалКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийМедиа - Общество
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