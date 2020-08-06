Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан "навести порядок"

ХАБАРОВСК, 6 авг – РИА Новости. Врио губернатора Михаил Дегтярев заявил, что хабаровчане обращаются к нему с просьбой прекратить митинги в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
"В городе есть очень много недовольных граждан, они ко мне обращаются с просьбой навести порядок в Хабаровске. Надоедают эти сигналы, митинги. Да, есть праведный гнев на арест Сергея Ивановича (Фургала - ред.), на манеру, в которой это было сделано, это правда. Не устаю повторять, меня тоже шокировало. Но жизнь продолжается, следствие идет, будет суд. Кто сказал, кстати, что суд будет закрытым? Я, честно, не могу понять", - сказал Дегтярев в эфире радиостанции Вести FM.
Он отметил, что каждый вечер на митинги выходят 20-30 человек, несколько машин ездят, сигналят. "Правоохранители проводят очень корректную профилактическую работу. Автомобилисты, которые нарушают правила дорожного движения, получают штрафы", - сказал врио губернатора.
Акции в Хабаровске проходят ежедневно с 11 июля, несмотря на режим повышенной готовности из-за коронавируса и запрет массовых мероприятий. Они начались после задержания и ареста Фургала, которого подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Фургал находится в СИЗО Лефортово, виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. В Хабаровске регистрируется рост заболеваемости COVID-19.