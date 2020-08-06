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Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан "навести порядок"
Врио губернатора Михаил Дегтярев заявил, что хабаровчане обращаются к нему с просьбой прекратить митинги в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:18
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
михаил дегтярев
владимир путин
хабаровск
происшествия
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19
Ваши сторонники в очереди стоят, за бабло, что Ходор даёт...но время не то и денег уже столько нет.. достали уже всю страну скачками, сепаратисты
10
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хабаровск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, михаил дегтярев, владимир путин, хабаровск, происшествия

Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан "навести порядок"

14:18 06.08.2020
2933
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 6 авг – РИА Новости. Врио губернатора Михаил Дегтярев заявил, что хабаровчане обращаются к нему с просьбой прекратить митинги в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
"В городе есть очень много недовольных граждан, они ко мне обращаются с просьбой навести порядок в Хабаровске. Надоедают эти сигналы, митинги. Да, есть праведный гнев на арест Сергея Ивановича (Фургала - ред.), на манеру, в которой это было сделано, это правда. Не устаю повторять, меня тоже шокировало. Но жизнь продолжается, следствие идет, будет суд. Кто сказал, кстати, что суд будет закрытым? Я, честно, не могу понять", - сказал Дегтярев в эфире радиостанции Вести FM.
Он отметил, что каждый вечер на митинги выходят 20-30 человек, несколько машин ездят, сигналят. "Правоохранители проводят очень корректную профилактическую работу. Автомобилисты, которые нарушают правила дорожного движения, получают штрафы", - сказал врио губернатора.
Акции в Хабаровске проходят ежедневно с 11 июля, несмотря на режим повышенной готовности из-за коронавируса и запрет массовых мероприятий. Они начались после задержания и ареста Фургала, которого подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Фургал находится в СИЗО Лефортово, виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. В Хабаровске регистрируется рост заболеваемости COVID-19.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоМихаил ДегтяревВладимир ПутинХабаровскПроисшествия
Популярные комментарии
Враньё! 27й день протеста! На Хабаровск смотрит вся страна, несмотря на активное замалчивание сми подконтрольных просроченному.
6 августа, 14:45
Не Совок
7000012
Ваши сторонники в очереди стоят, за бабло, что Ходор даёт...но время не то и денег уже столько нет.. достали уже всю страну скачками, сепаратисты
6 августа, 15:06
Александр Смирнов
500005
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