Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан "навести порядок"

Он отметил, что каждый вечер на митинги выходят 20-30 человек, несколько машин ездят, сигналят. "Правоохранители проводят очень корректную профилактическую работу. Автомобилисты, которые нарушают правила дорожного движения, получают штрафы", - сказал врио губернатора.