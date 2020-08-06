В Мордовии модернизируют завод по производству яичной продукции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Модернизация предприятия по глубокой переработке яиц в Модернизация предприятия по глубокой переработке яиц в мордовской Рузаевке завершится к концу 2020 года, сообщает пресс-служба главы республики.

Фонд развития моногородов в декабре 2019 года выдал компании "Рузово" беспроцентный займ в размере 110 миллионов рублей. Часть средств направляется на возведение здания, часть – на приобретение необходимого оборудования и спецтехники.

"В сентябре планируется завершить строительство производственного корпуса - закончить внутренние работы и монтаж коммуникаций, после чего начнется монтаж оборудования. Подготовка объекта к вводу в эксплуатацию намечена на четвертый квартал этого года", - говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, сейчас уже закуплен комплекс измельчения и фасовки скорлупы, а также система предварительного охлаждения и заморозки яичных продуктов. Общий объем инвестиций в проект составляет более 145 миллионов рублей.

"После расширения производства выпуск жидких яичных продуктов будет увеличен не менее чем на 20%. В целом производственные мощности завода вырастут на 30%", - отметили в компании "Рузово".

Предприятие сможет ежегодно выпускать около 2,4 тысячи тонн замороженного яичного меланжа и около 1 тысячи тонн яичной скорлупы. Кроме того, будет организована реализация фасованной скорлупы в качестве кормов для животных, а также в качестве натуральных удобрений для почвы.

Белоруссию и Подчеркивается, что наращивание мощностей также позволит рузаевскому предприятию увеличить долю экспорта своей продукции. "До конца года мы планируем увеличить долю экспорта продукции до 250 тонн. Из них не менее 120 тонн яичного меланжа будет направлено в Украину Киргизию . В этом нам помог Фонд развития моногородов", - добавили в компании.