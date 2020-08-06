Добровинский предложил адвокату Ефремова "воду с ядом"

Пашаев, однако, отметил, что в этом нет "ничего страшного", и отпил.

Слушания по "делу Ефремова"

Сам актер не признал вину в смертельной аварии и сказал, что ничего о ней не помнит. Ефремов также заявил в суде, что не помнит, как его возили на медосвидетельствование.