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Добровинский предложил адвокату Ефремова "воду с ядом"
Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский предложил защитнику актера Эльману Пашаеву воду "с ядом", сообщает... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:25
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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Устроили из суда и трагедии людей шоу, мерзавцы-адвокаты.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Добровинский предложил адвокату Ефремова "воду с ядом"

14:08 06.08.2020 (обновлено: 14:25 06.08.2020)
3404
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат Александр Добровинский на VII съезде Федерации еврейских общин России
Адвокат Александр Добровинский на VII съезде Федерации еврейских общин России
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский предложил защитнику актера Эльману Пашаеву воду "с ядом", сообщает "Пятый канал".
Отмечается, что перед заседанием Пашаев попросил стакан воды. Добровинский в ответ предложил попить из его бутылки.
"Возьмите мою. Правда, она с ядом", — предложил юрист.
Пашаев, однако, отметил, что в этом нет "ничего страшного", и отпил.

Слушания по "делу Ефремова"

Михаил Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.
Сам актер не признал вину в смертельной аварии и сказал, что ничего о ней не помнит. Ефремов также заявил в суде, что не помнит, как его возили на медосвидетельствование.
Слушания сторон по существу дела продолжаются.
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
04:27
Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
164430311
Обсудить 7
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Устроили из суда и трагедии людей шоу, мерзавцы-адвокаты.
6 августа, 14:12
АПАлександр Перов
810001
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