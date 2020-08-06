https://ria.ru/20200806/1575445881.html
Добровинский предложил адвокату Ефремова "воду с ядом"
Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский предложил защитнику актера Эльману Пашаеву воду "с ядом", сообщает... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:08
2020-08-06T14:25
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200806/1575427383.html
Александр Перов
Устроили из суда и трагедии людей шоу, мерзавцы-адвокаты.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский
предложил защитнику актера Эльману Пашаеву
воду "с ядом", сообщает "Пятый канал".
Отмечается, что перед заседанием Пашаев попросил стакан воды. Добровинский в ответ предложил попить из его бутылки.
"Возьмите мою. Правда, она с ядом", — предложил юрист.
Пашаев, однако, отметил, что в этом нет "ничего страшного", и отпил.
Слушания по "делу Ефремова"
Михаил Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве
за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.
Сам актер не признал вину в смертельной аварии и сказал, что ничего о ней не помнит. Ефремов также заявил в суде, что не помнит, как его возили на медосвидетельствование.
Слушания сторон по существу дела продолжаются.