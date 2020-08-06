Взрыв в Бейруте: как это было глазами очевидцев трагедии

523

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. По сообщению властей, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Половина зданий города получила повреждения. По последним данным более 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Смотрите на видео кадры взрыва и свидетельства очевидцев трагедии.