https://ria.ru/20200806/1575445751.html
Взрыв в Бейруте: как это было глазами очевидцев трагедии
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. По сообщению властей, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Половина зданий города получила повреждения. По последним данным более 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Смотрите на видео кадры взрыва и свидетельства очевидцев трагедии.
2020-08-06T14:06
2020-08-06T14:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Взрыв в Бейруте: как это было глазами очевидцев трагедии
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. По сообщению властей, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Половина зданий города получила повреждения. По последним данным более 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Смотрите на видео кадры взрыва и свидетельства очевидцев трагедии.
2020-08-06T14:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, происшествия - видео, видео
Взрыв в Бейруте: как это было глазами очевидцев трагедии
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. По сообщению властей, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Половина зданий города получила повреждения. По последним данным более 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Смотрите на видео кадры взрыва и свидетельства очевидцев трагедии.
2020-08-06T14:06
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PT3M22S
Взрыв в Бейруте: как это было глазами очевидцев трагедии
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. По сообщению властей, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Половина зданий города получила повреждения. По последним данным более 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Смотрите на видео кадры взрыва и свидетельства очевидцев трагедии.