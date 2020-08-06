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В Челябинской области построят более 20 ФАПов до конца года
Более 20 фельдшерско-акушерских пунктов построят в Челябинской области до конца текущего года, отставания от графиков из-за ситуации с COVID-19 практически нет, РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:05
здоровье - общество
челябинская область
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РИА Новости
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здоровье - общество, челябинская область

В Челябинской области построят более 20 ФАПов до конца года

14:05 06.08.2020
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© Fotolia / Oksana KuzminaВрач за компьютером
Врач за компьютером
© Fotolia / Oksana Kuzmina
ЧЕЛЯБИНСК, 6 авг - РИА Новости. Более 20 фельдшерско-акушерских пунктов построят в Челябинской области до конца текущего года, отставания от графиков из-за ситуации с COVID-19 практически нет, сообщил в четверг министр здравоохранения региона Юрий Семенов.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу обеспечить каждый муниципалитет региона квалифицированной медицинской помощью, отметив, что медпомощь должна быть доступна каждому. "Поэтому по всей области сегодня строим фельдшерско-акушерские пункты. Приобретаем передвижные ФАПы для удаленных территорий. Возродили санитарную авиацию. Строим новые вертолетные площадки при медучреждениях для экстренной доставки пациентов. Обновляем автопарк скорой и неотложной помощи", - пояснял он.
"В этом году планируется построить 24 ФАПа, из них четыре – по федеральной программе, программе развития первичного звена медицины, то есть деньги идут по данной программе. Из них три уже построены, по ним готовятся документы по лицензированию. Остальные ФАПы также строятся и строятся по графику. Надеемся, что до конца года они будут сданы", - сказал Семенов журналистам.
Он добавил, что в целом пандемия коронавируса глобально не повлияла на строительство социальных объектов в Челябинской области, особенно медицинских.
По его словам, были небольшие отклонения от графиков по строительству, например, фельдшерско-акушерских пунктов. "На 1-2 недели были отклонения от разработанных в начале года графиков. Бригады, которые должны были приехать, они находились на самоизоляции. Думаю, что все, кто у нас строит, в том числе фельдшерско-акушерские пункты, они догонят", - пояснил Семенов.
По словам заместителя главы Копейского городского округа по социальному развитию Светланы Логановой, в этом году был построен ФАП в поселке Синеглазово. Она отметила. что в поселке живут 350 человек, но первичная помощь в удаленном районе очень важна. "Современный ФАП. Уже получена лицензия. Сейчас определяемся с фельдшером, который там будет работать, и надеемся, что ФАП в ближайшее время откроет свои двери, а жители оценят ту работу, которая была проведена", - добавила Логанова.
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