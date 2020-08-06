В Челябинской области построят более 20 ФАПов до конца года

ЧЕЛЯБИНСК, 6 авг - РИА Новости. Более 20 фельдшерско-акушерских пунктов построят в Более 20 фельдшерско-акушерских пунктов построят в Челябинской области до конца текущего года, отставания от графиков из-за ситуации с COVID-19 практически нет, сообщил в четверг министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу обеспечить каждый муниципалитет региона квалифицированной медицинской помощью, отметив, что медпомощь должна быть доступна каждому. "Поэтому по всей области сегодня строим фельдшерско-акушерские пункты. Приобретаем передвижные ФАПы для удаленных территорий. Возродили санитарную авиацию. Строим новые вертолетные площадки при медучреждениях для экстренной доставки пациентов. Обновляем автопарк скорой и неотложной помощи", - пояснял он.

"В этом году планируется построить 24 ФАПа, из них четыре – по федеральной программе, программе развития первичного звена медицины, то есть деньги идут по данной программе. Из них три уже построены, по ним готовятся документы по лицензированию. Остальные ФАПы также строятся и строятся по графику. Надеемся, что до конца года они будут сданы", - сказал Семенов журналистам.

Он добавил, что в целом пандемия коронавируса глобально не повлияла на строительство социальных объектов в Челябинской области, особенно медицинских.

По его словам, были небольшие отклонения от графиков по строительству, например, фельдшерско-акушерских пунктов. "На 1-2 недели были отклонения от разработанных в начале года графиков. Бригады, которые должны были приехать, они находились на самоизоляции. Думаю, что все, кто у нас строит, в том числе фельдшерско-акушерские пункты, они догонят", - пояснил Семенов.