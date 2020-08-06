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Филиал Исторического музея откроется в Туле в сентябре
Первая выставка Государственного исторического музея в тульском музейном квартале может открыться уже в сентябре, если специалисты успеют завершить все... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:05
500-летие тульского кремля
исторический музей
тула
тульская область
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500-летие тульского кремля, исторический музей, тула, тульская область

Филиал Исторического музея откроется в Туле в сентябре

14:05 06.08.2020
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© Алексей Майшев Вид на Исторический музей и Кремль в Москве
 Вид на Исторический музей и Кремль в Москве
© Алексей Майшев
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Первая выставка Государственного исторического музея в тульском музейном квартале может открыться уже в сентябре, если специалисты успеют завершить все запланированные работы и передать здание музею. Об этом сообщили в оргкомитете празднования 500-летия Тульского кремля со ссылкой на директора ГИМ Алексея Левыкина.
Ежегодно в Туле планируется оформлять не менее двух стационарных проектов. Первая выставка, которую увидят туляки и гости города, будет посвящена шедеврам и реликвиям из собрания музея. Кроме того, в планах – подготовка экспозиции, посвященной Туле и Тульской области.
Улица Металлистов в г.Тула
23 июля, 12:52
В музейном квартале Тулы готовятся к открытию первые экспозиции
По словам Левыкина, это будет классический музей, построенный на экспозиции. В здании планируется создать идеальные условия хранения экспонатов. В то же время на выставках предполагается использовать современные технологии.
"Мультимедиа и современные информационные технологии – это необходимость решения извечной проблемы музеев. Это подача и передача той информации, которую хранит экспонат и которую представляет собой экспозиция либо витрина", – отметил он.
Открытие учреждения для посетителей намечено на 9 сентября. В новом филиале предполагается не только создание экспозиций, но и работа с волонтерами, детьми, людьми с ограниченными возможностями здоровья, проведение мастер-классов и музейных занятий.
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500-летие Тульского кремляИсторический музейТулаТульская область
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