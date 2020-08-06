https://ria.ru/20200806/1575445662.html
Филиал Исторического музея откроется в Туле в сентябре
Первая выставка Государственного исторического музея в тульском музейном квартале может открыться уже в сентябре, если специалисты успеют завершить все... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:05
2020-08-06T14:05
500-летие тульского кремля
исторический музей
тула
тульская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
500-летие тульского кремля, исторический музей, тула, тульская область
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Первая выставка Государственного исторического музея в тульском музейном квартале может открыться уже в сентябре, если специалисты успеют завершить все запланированные работы и передать здание музею. Об этом сообщили в оргкомитете празднования 500-летия Тульского кремля со ссылкой на директора ГИМ Алексея Левыкина.
Ежегодно в Туле планируется оформлять не менее двух стационарных проектов. Первая выставка, которую увидят туляки и гости города, будет посвящена шедеврам и реликвиям из собрания музея. Кроме того, в планах – подготовка экспозиции, посвященной Туле и Тульской области.
По словам Левыкина, это будет классический музей, построенный на экспозиции. В здании планируется создать идеальные условия хранения экспонатов. В то же время на выставках предполагается использовать современные технологии.
"Мультимедиа и современные информационные технологии – это необходимость решения извечной проблемы музеев. Это подача и передача той информации, которую хранит экспонат и которую представляет собой экспозиция либо витрина", – отметил он.
Открытие учреждения для посетителей намечено на 9 сентября. В новом филиале предполагается не только создание экспозиций, но и работа с волонтерами, детьми, людьми с ограниченными возможностями здоровья, проведение мастер-классов и музейных занятий.