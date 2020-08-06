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Республика Мордовия
Республика Мордовия
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В сентябре в Мордовии откроют новый тепличный комплекс по выращиванию роз
Новый тепличный комплекс по выращиванию роз откроется в рабочем поселке Кадошкино в сентябре, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:02
республика мордовия
владимир волков (политик)
республика мордовия
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владимир волков (политик), республика мордовия, нижний новгород, общество

В сентябре в Мордовии откроют новый тепличный комплекс по выращиванию роз

14:02 06.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРозы в тепличном комплексе "Зелёный дом" в республике Адыгея
Розы в тепличном комплексе Зелёный дом в республике Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Новый тепличный комплекс по выращиванию роз откроется в рабочем поселке Кадошкино в сентябре, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Фонд развития моногородов в декабре 2019 года выдал компании "Мир цветов ТК" беспроцентный займ в размере 249 миллионов рублей на реализацию проекта. Общий объем инвестиций в проект составит более 482 миллионов рублей.
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"Реконструкция тепличного комплекса в Кадошкино подходит к завершающей стадии. К настоящему времени все строительные работы завершены: площади теплиц были увеличены с 3 до 6 гектаров. Сейчас приступили к пуско-наладке оборудования и высадке саженцев цветов. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на сентябрь этого года", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что расширение площадей тепличного комплекса позволит увеличить объемы производства цветов почти в 2 раза – с 7,6 миллиона до 14,6 миллиона роз в год. На проектную мощность предприятие планирует выйти во втором квартале 2021 года.
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Глава Мордовии Владимир Волков отметил, что проекты модернизации и расширения существующих площадей тепличных комплексов – это хороший импульс для развития инфраструктуры муниципалитетов в целом, дающий жителям новые высокооплачиваемые рабочие места. Реконструкция теплиц позволит создать в Кадошкине до конца 2020 года 40 новых рабочих мест.
Отмечается, что в Мордовии розы выращиваются на площади 18 гектаров, в 2019 году республика произвела 40 миллионов роз, которые реализуются в половине российских регионов и за рубежом.
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Республика МордовияВладимир Волков (политик)Республика МордовияНижний НовгородОбщество
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