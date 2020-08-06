В сентябре в Мордовии откроют новый тепличный комплекс по выращиванию роз

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Новый тепличный комплекс по выращиванию роз откроется в рабочем поселке Кадошкино в сентябре, сообщает пресс-служба главы Новый тепличный комплекс по выращиванию роз откроется в рабочем поселке Кадошкино в сентябре, сообщает пресс-служба главы Мордовии

Фонд развития моногородов в декабре 2019 года выдал компании "Мир цветов ТК" беспроцентный займ в размере 249 миллионов рублей на реализацию проекта. Общий объем инвестиций в проект составит более 482 миллионов рублей.

"Реконструкция тепличного комплекса в Кадошкино подходит к завершающей стадии. К настоящему времени все строительные работы завершены: площади теплиц были увеличены с 3 до 6 гектаров. Сейчас приступили к пуско-наладке оборудования и высадке саженцев цветов. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на сентябрь этого года", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что расширение площадей тепличного комплекса позволит увеличить объемы производства цветов почти в 2 раза – с 7,6 миллиона до 14,6 миллиона роз в год. На проектную мощность предприятие планирует выйти во втором квартале 2021 года.

Глава Мордовии Владимир Волков отметил, что проекты модернизации и расширения существующих площадей тепличных комплексов – это хороший импульс для развития инфраструктуры муниципалитетов в целом, дающий жителям новые высокооплачиваемые рабочие места. Реконструкция теплиц позволит создать в Кадошкине до конца 2020 года 40 новых рабочих мест.