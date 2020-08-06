Марина Кравец рассказала о необычном случае на Comedy Club

"Они нормальные, адекватные ребята. В последние годы еще появилось много семейных среди них. В общем-то, они галантные. Но это не значит, что мы с ними под классическую музыку общаемся и это не значит, что если они в мой адрес как-то пошутят, не получат ответ. То есть у нас вполне саркастичное общение бывает за кулисами", – объяснила Кравец.