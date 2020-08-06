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Марина Кравец рассказала о необычном случае на Comedy Club
Теле- и радиоведущая и участница Comedy Club Марина Кравец рассказала о необычном случае, произошедшем с резидентами шоу, а также о том, какого быть... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T16:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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марина кравец, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Марина Кравец рассказала о необычном случае на Comedy Club

16:22 06.08.2020
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© Страница PEOPLETALK TV на YoutubeСкриншот видеоинтервью Марины Кравец
Скриншот видеоинтервью Марины Кравец
© Страница PEOPLETALK TV на Youtube
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Теле- и радиоведущая и участница Comedy Club Марина Кравец рассказала о необычном случае, произошедшем с резидентами шоу, а также о том, какого быть единственной женщиной в мужском коллективе. Видео беседы разместили на YouTube-канале Peopletalk TV.

"Есть в Камеди Смирняга (Алексей Смирнов) и Антон Бандерас, и вот их как-то батюшка изгнал со сцены, –поделилась историей Кравец. – Они где-то выступали, и одному батюшке не понравилось, что они делают".

Радиоведущая также рассказала, как однажды выступала вместе с другими резидентами из Comedy Club на корпоративе, и всем казалось, что все идет хорошо, а гостям весело.

"Но одна женщина подошла к Зурабу Матуа, положила ему руку на плечо и произнесла: "Вы облажалались".

На вопрос Лауры Джугелия о том, как ей удается сохранять женственность, постоянно находясь в мужском коллективе, Марина Кравец ответила, что ей повезло с коллегами.

"Они нормальные, адекватные ребята. В последние годы еще появилось много семейных среди них. В общем-то, они галантные. Но это не значит, что мы с ними под классическую музыку общаемся и это не значит, что если они в мой адрес как-то пошутят, не получат ответ. То есть у нас вполне саркастичное общение бывает за кулисами", – объяснила Кравец.

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