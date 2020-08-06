Марина Кравец рассказала о необычном случае на Comedy Club

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Теле- и радиоведущая и участница Comedy Club Марина Кравец рассказала о необычном случае, произошедшем с резидентами шоу, а также о том, какого быть единственной женщиной в мужском коллективе. Видео беседы разместили на YouTube-канале Peopletalk TV.
"Есть в Камеди Смирняга (Алексей Смирнов) и Антон Бандерас, и вот их как-то батюшка изгнал со сцены, –поделилась историей Кравец. – Они где-то выступали, и одному батюшке не понравилось, что они делают".
Радиоведущая также рассказала, как однажды выступала вместе с другими резидентами из Comedy Club на корпоративе, и всем казалось, что все идет хорошо, а гостям весело.
"Но одна женщина подошла к Зурабу Матуа, положила ему руку на плечо и произнесла: "Вы облажалались".
На вопрос Лауры Джугелия о том, как ей удается сохранять женственность, постоянно находясь в мужском коллективе, Марина Кравец ответила, что ей повезло с коллегами.
"Они нормальные, адекватные ребята. В последние годы еще появилось много семейных среди них. В общем-то, они галантные. Но это не значит, что мы с ними под классическую музыку общаемся и это не значит, что если они в мой адрес как-то пошутят, не получат ответ. То есть у нас вполне саркастичное общение бывает за кулисами", – объяснила Кравец.