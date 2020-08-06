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В Сургуте ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов в реку Сайма
Последствия разлива нефтепродуктов в реку Сайма в Сургуте (ХМАО) ликвидированы, поиском виновных займется природоохранная прокуратура, сообщил глава города... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:57
вадим шувалов
сургут
происшествия
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353
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вадим шувалов, сургут, происшествия

В Сургуте ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов в реку Сайма

13:57 06.08.2020
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© Фото : Администрация города СургутаМероприятия по ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте
Мероприятия по ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте
© Фото : Администрация города Сургута
Мероприятия по ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 авг - РИА Новости. Последствия разлива нефтепродуктов в реку Сайма в Сургуте (ХМАО) ликвидированы, поиском виновных займется природоохранная прокуратура, сообщил глава города Вадим Шувалов.
Власти города в понедельник сообщили  об обнаружении масляного пятна на Сайме, объем попавших в водоем нефтепродуктов составляет до 200 литров. В начале июля муниципалитет сообщил об аналогичном инциденте, когда в Сайму утекло 200 литров мазута через ливневую канализацию. По одной из версий, нефтепродукты могло смыть большим потоком воды из-за обильных осадков, выпавших в Сургуте в те дни. Утечку локализовали, инцидент проверяет прокуратура.
"Последствия разливов нефтепродуктов на Сайме ликвидированы. На всякий случай мы оставим боновые заграждения до осени - у тех, кто сливает отработанное машинное масло в канализацию, нет ни страха, ни совести, и они могут сделать это снова", - написал Шувалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что специалисты установят точное место сброса, а поиском виновных займется природоохранная прокуратура. Шувалов также напомнил, что в Сургуте есть организации, которые могут "экологично и безопасно утилизировать нефтепродукты".
Этот случай утечки - не первый в Сургуте за последний год. В середине августа 2019 года администрация города сообщала о разливе нефтепродуктов, который образовал на Сайме масляное пятно площадью 2 тысячи квадратных метров. Отмечалось, что нефтепродукты попали в реку также через ливневую канализацию. Причины случившегося не озвучивались, к расследованию инцидента подключались правоохранительные органы.
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Вадим ШуваловСургутПроисшествия
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