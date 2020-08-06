В Сургуте ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов в реку Сайма

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 авг - РИА Новости. Последствия разлива нефтепродуктов в реку Сайма в Последствия разлива нефтепродуктов в реку Сайма в Сургуте (ХМАО) ликвидированы, поиском виновных займется природоохранная прокуратура, сообщил глава города Вадим Шувалов

Власти города в понедельник сообщили об обнаружении масляного пятна на Сайме, объем попавших в водоем нефтепродуктов составляет до 200 литров. В начале июля муниципалитет сообщил об аналогичном инциденте, когда в Сайму утекло 200 литров мазута через ливневую канализацию. По одной из версий, нефтепродукты могло смыть большим потоком воды из-за обильных осадков, выпавших в Сургуте в те дни. Утечку локализовали, инцидент проверяет прокуратура.

"Последствия разливов нефтепродуктов на Сайме ликвидированы. На всякий случай мы оставим боновые заграждения до осени - у тех, кто сливает отработанное машинное масло в канализацию, нет ни страха, ни совести, и они могут сделать это снова", - написал Шувалов на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

Он отметил, что специалисты установят точное место сброса, а поиском виновных займется природоохранная прокуратура. Шувалов также напомнил, что в Сургуте есть организации, которые могут "экологично и безопасно утилизировать нефтепродукты".