https://ria.ru/20200806/1575444956.html
В Совфеде отвергли обвинения США в дезинформации в российских СМИ
В российских СМИ нет дезинформации и пропаганды, по сравнению с США они выглядят "до неприличия вежливыми и воспитанными", заявил РИА Новости в четверг сенатор... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:50
2020-08-06T13:50
медиавойны
медиавойны
тимур шафир
олег морозов
госдума рф
сша
в мире
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1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152347/32/1523473235_0:227:2836:1822_1400x0_80_0_0_de5269a36216e59809e074159bbe2fe5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиавойны, тимур шафир, олег морозов, госдума рф, сша, в мире
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости.
В российских СМИ нет дезинформации и пропаганды, по сравнению с США они выглядят "до неприличия вежливыми и воспитанными", заявил РИА Новости в четверг сенатор Олег Морозов
.
Госдепартамент опубликовал в среду доклад "Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды", в котором систематизирует свою концепцию "российской пропаганды" - под определение "пропаганды", в частности, подведены российские СМИ с государственным финансированием.
"Обвинение такого рода выглядят нелепо. По сравнению с США и их действиями в сфере информационных войн мы выглядим до неприличия вежливыми и воспитанными. По крайней мене, припомнить использование такого метода как дезинформация на приводимых российских информационных ресурсах я попросту не могу", - сказал Морозов.
По его словам, России в этой части есть чему поучиться. "А именно большей наступательности и активности в соцсетях. Информационные войны не терпят излишней вежливости, и на удар надо всегда отвечать ударом, не обязательно равным по силе", - заключил сенатор.
В докладе госдеп заявил о своей обеспокоенности материалами Sputnik, РИА Новости, RT, Первого канала, "России 24" и других.
Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир
заявил РИА Новости, что, обвиняя в "пропаганде" российские СМИ, представляющие альтернативную точку зрения, госдеп противоречит собственной позиции о свободе СМИ и мнений. Член комитета Госдумы
по международным делам Сергей Железняк
в свою очередь отметил, что доклад госдепартамента о "российской пропаганде" - это выдумка и ложь властей США
, которые могут вбить окончательный клин в российско-американский диалог на годы вперед, исключив возможность преодоления кризиса между странами.