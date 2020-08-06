В Совфеде отвергли обвинения США в дезинформации в российских СМИ

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В российских СМИ нет дезинформации и пропаганды, по сравнению с США они выглядят "до неприличия вежливыми и воспитанными", заявил РИА Новости в четверг сенатор В российских СМИ нет дезинформации и пропаганды, по сравнению с США они выглядят "до неприличия вежливыми и воспитанными", заявил РИА Новости в четверг сенатор Олег Морозов

Госдепартамент опубликовал в среду доклад "Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды", в котором систематизирует свою концепцию "российской пропаганды" - под определение "пропаганды", в частности, подведены российские СМИ с государственным финансированием.

"Обвинение такого рода выглядят нелепо. По сравнению с США и их действиями в сфере информационных войн мы выглядим до неприличия вежливыми и воспитанными. По крайней мене, припомнить использование такого метода как дезинформация на приводимых российских информационных ресурсах я попросту не могу", - сказал Морозов.

По его словам, России в этой части есть чему поучиться. "А именно большей наступательности и активности в соцсетях. Информационные войны не терпят излишней вежливости, и на удар надо всегда отвечать ударом, не обязательно равным по силе", - заключил сенатор.

В докладе госдеп заявил о своей обеспокоенности материалами Sputnik, РИА Новости, RT, Первого канала, "России 24" и других.