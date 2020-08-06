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Медиавойны
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В Совфеде отвергли обвинения США в дезинформации в российских СМИ
В российских СМИ нет дезинформации и пропаганды, по сравнению с США они выглядят "до неприличия вежливыми и воспитанными", заявил РИА Новости в четверг сенатор... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:50
медиавойны
медиавойны
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152347/32/1523473235_0:227:2836:1822_1400x0_80_0_0_de5269a36216e59809e074159bbe2fe5.jpg
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РИА Новости
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60
медиавойны, тимур шафир, олег морозов, госдума рф, сша, в мире

В Совфеде отвергли обвинения США в дезинформации в российских СМИ

13:50 06.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В российских СМИ нет дезинформации и пропаганды, по сравнению с США они выглядят "до неприличия вежливыми и воспитанными", заявил РИА Новости в четверг сенатор Олег Морозов.
Госдепартамент опубликовал в среду доклад "Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды", в котором систематизирует свою концепцию "российской пропаганды" - под определение "пропаганды", в частности, подведены российские СМИ с государственным финансированием.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
11:44Медиавойны
Депутат назвал американский доклад о "пропаганде" антироссийским бредом
"Обвинение такого рода выглядят нелепо. По сравнению с США и их действиями в сфере информационных войн мы выглядим до неприличия вежливыми и воспитанными. По крайней мене, припомнить использование такого метода как дезинформация на приводимых российских информационных ресурсах я попросту не могу", - сказал Морозов.
По его словам, России в этой части есть чему поучиться. "А именно большей наступательности и активности в соцсетях. Информационные войны не терпят излишней вежливости, и на удар надо всегда отвечать ударом, не обязательно равным по силе", - заключил сенатор.
В докладе госдеп заявил о своей обеспокоенности материалами Sputnik, РИА Новости, RT, Первого канала, "России 24" и других.
Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир заявил РИА Новости, что, обвиняя в "пропаганде" российские СМИ, представляющие альтернативную точку зрения, госдеп противоречит собственной позиции о свободе СМИ и мнений. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк в свою очередь отметил, что доклад госдепартамента о "российской пропаганде" - это выдумка и ложь властей США, которые могут вбить окончательный клин в российско-американский диалог на годы вперед, исключив возможность преодоления кризиса между странами.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
07:25
"Карточный домик". Посольство ответило на доклад Госдепа о "пропаганде"
1821022
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МедиавойныМедиавойныТимур ШафирОлег МорозовГосдума РФСШАВ мире
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