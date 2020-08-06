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Перед судом по делу "Нового величия" задержали организатора перфоманса
Задержан активист, который в форме сотрудника полиции провел акцию около Люблинского суда Москвы перед приговором по делу "Нового величия", передает... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:48
дмитрий полетаев
новое величие
мария дубовик
анна павликова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей гаврилов
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий полетаев, новое величие, мария дубовик, анна павликова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей гаврилов, москва, происшествия

Перед судом по делу "Нового величия" задержали организатора перфоманса

13:48 06.08.2020
399
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФигуранты дела "Нового величия" во время оглашения приговора в Люблинском суде города Москвы. 6 августа 2020
Фигуранты дела Нового величия во время оглашения приговора в Люблинском суде города Москвы. 6 августа 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Задержан активист, который в форме сотрудника полиции провел акцию около Люблинского суда Москвы перед приговором по делу "Нового величия", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Всего к зданию пришло несколько десятков человек. Они вели себя спокойно, без лозунгов и плакатов, поскольку около судов запрещено проводить акции, даже одиночные пикеты.
Единственным исключением стал активист, который в форме сотрудника полиции встал на ступеньках суда в обнимку с манекеном. Его выступление продлилось несколько минут, затем полицейские задержали его, оставив манекен на улице. При задержании нарушитель распылил розовую краску, которая испачкала окружающих, в том числе и подсудимую Анну Павликову.
Суд в четверг признал фигурантов дела экстремистами. Мера наказания станет известна позднее.
Фигуранты дела Нового величия во время оглашения приговора в Люблинском суде города Москвы. 6 августа 2020
12:56
Защита обжалует приговор по делу "Нового величия"
По версии следствия, фигуранты дела намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
Изначально следствие вменяло подсудимым части 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ - организация экстремистского сообщества и участие в нем, соответственно. На стадии прений прокурор предложил исключить из обвинения участие в экстремистском сообществе, оставив лишь его организацию.
На скамье подсудимых семь молодых людей: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков содержатся под стражей, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин помещены под домашний арест. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.
Заседание суда по делу движения Новое величие
03:18
Уголовное дело "Нового величия"
2300001
Обсудить 1
Дмитрий ПолетаевНовое величиеМария ДубовикАнна ПавликоваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей ГавриловМоскваПроисшествия
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