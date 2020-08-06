Перед судом по делу "Нового величия" задержали организатора перфоманса

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Задержан активист, который в форме сотрудника полиции провел акцию около Люблинского суда Москвы перед приговором по делу "Нового величия", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Всего к зданию пришло несколько десятков человек. Они вели себя спокойно, без лозунгов и плакатов, поскольку около судов запрещено проводить акции, даже одиночные пикеты.
Единственным исключением стал активист, который в форме сотрудника полиции встал на ступеньках суда в обнимку с манекеном. Его выступление продлилось несколько минут, затем полицейские задержали его, оставив манекен на улице. При задержании нарушитель распылил розовую краску, которая испачкала окружающих, в том числе и подсудимую Анну Павликову.
Суд в четверг признал фигурантов дела экстремистами. Мера наказания станет известна позднее.
По версии следствия, фигуранты дела намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
Изначально следствие вменяло подсудимым части 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ - организация экстремистского сообщества и участие в нем, соответственно. На стадии прений прокурор предложил исключить из обвинения участие в экстремистском сообществе, оставив лишь его организацию.
На скамье подсудимых семь молодых людей: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков содержатся под стражей, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин помещены под домашний арест. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.