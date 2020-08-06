В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве , сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром в среду на территории Чоботовского леса в Москве мужчина напал на девушку и надругался над ней, а спустя время совершил аналогичное преступление против другой женщины в данной парковой зоне. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1982 года рождения.

В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Также следователи намерены просить суд об аресте фигуранта дела.