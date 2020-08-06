https://ria.ru/20200806/1575444727.html
В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу
Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:47
2020-08-06T13:47
россия
юлия иванова
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, юлия иванова, москва, происшествия
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве
, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова
.
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, утром в среду на территории Чоботовского леса в Москве мужчина напал на девушку и надругался над ней, а спустя время совершил аналогичное преступление против другой женщины в данной парковой зоне. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1982 года рождения.
В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Также следователи намерены просить суд об аресте фигуранта дела.
Правоохранители продолжают устанавливать другие эпизоды, в связи с чем просит граждан, пострадавших или располагающих какой-либо информацией, обратиться в следственный отдел по адресу: улица Главмосстроя, 8 или по телефонам: 8 (499) 792-35-60, 8 (495) 690-25-28 или 02.