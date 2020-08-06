Музыкальный критик назвал "клоунадой" брак Галкина и Пугачевой

"А много ли мы знаем счастливых пар вокруг? Я знаю от силы две-три. И то до конца не ясно: счастье ли у них или люди привыкли быть друг с другом? В шоубизнесе счастливых вообще нет. А кто счастливый, скажите мне? Алла Пугачева с Галкиным? Это же смешно! Там все клоунада. Где вы видели счастье?" – заявил Соседов.