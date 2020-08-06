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Музыкальный критик назвал "клоунадой" брак Галкина и Пугачевой
Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов в интервью изданию "Собеседник", комментируя недавний развод певицы Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным,... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:03
культура
сергей соседов
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собеседник
максим галкин
алла пугачева
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей соседов, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, собеседник , максим галкин, алла пугачева

Музыкальный критик назвал "клоунадой" брак Галкина и Пугачевой

14:03 06.08.2020
1069
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов в интервью изданию "Собеседник", комментируя недавний развод певицы Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным, рассказал, что думает и о других парах из мира шоубизнеса.
"А много ли мы знаем счастливых пар вокруг? Я знаю от силы две-три. И то до конца не ясно: счастье ли у них или люди привыкли быть друг с другом? В шоубизнесе счастливых вообще нет. А кто счастливый, скажите мне? Алла Пугачева с Галкиным? Это же смешно! Там все клоунада. Где вы видели счастье?" – заявил Соседов.
Он также привел в пример союз Надежды Бабкиной и Евгения Гора, который младше артистки на 30 лет: "Это курам на смех!", а также Лолиту Милявскую. По словам журналиста, в ее жизни тоже нет счастья: "Да она без конца меняет мужей!"
По его мнению, единственной гармоничной парой в этом списке можно назвать Софию Ротару и ее супруга Анатолия Евдокименко (пара была вместе с 1968-го по 2002 год, когда не стало Евдокименко. – Прим.ред.), и то Соседов отметил: "у них был скорее творческий союз".
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КультураСергей СоседовНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвездыСобеседникМаксим ГалкинАлла Пугачева
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