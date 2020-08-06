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В Калининграде началось заседание суда по делу об убийстве младенца
Калининградский областной суд с коллегией присяжных заседателей приступил в четверг к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшей и.о. главврача роддома №4... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:46
россия
следственный комитет россии (ск рф)
калининград
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, следственный комитет россии (ск рф), калининград, происшествия

В Калининграде началось заседание суда по делу об убийстве младенца

13:46 06.08.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗале судебных заседаний
Зале судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 6 авг - РИА Новости. Калининградский областной суд с коллегией присяжных заседателей приступил в четверг к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшей и.о. главврача роддома №4 Калининграда Елены Белой и анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Элины Сушкевич, обвиняемых в убийстве недоношенного младенца, передает корреспондент РИА Новости.
По данным центрального аппарата СК, который занимается расследованием дела, в ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика массой около 700 граммов. По версии следствия, прогнозируя летальный исход недоношенного младенца, и.о. главврача роддома приняла решение убить новорожденного. Ее обвиняют в организации убийства малолетнего.
Для убийства, по информации СК, она привлекла Сушкевич, прибывшую из областного перинатального центра в составе реанимационной бригады. Она обвиняется в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору. Обе женщины находятся под домашним арестом.
"Мы сами ходатайствовали именно о такой форме судопроизводства, как суд присяжных. Мы готовы представить свои доказательства того, что никакого убийства не было, а имела место смерть ребенка, который находился в крайне тяжелом состоянии, родился глубоко недоношенным, с экстремально низкой массой тела. Эти состояния в совокупности предопределили неблагоприятный исход несмотря на все лечение, которое ему было оказано в полном объеме", - сказал РИА Новости адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.
Медицинское оборудование
14 ноября 2019, 21:01
Калининградскому врачу продлили домашний арест по делу об убийстве младенца
По словам защитника, судебное решение не будет быстрым, судья ориентировал коллегию присяжных на два-четыре месяца работы в зависимости от того, как пойдет процесс, насколько дисциплинированно будут ходить на заседания эксперты, свидетели. В четверг в зале суда присутствовали больше 10 коллег врачей, которые пришли поддержать обвиняемых. Потерпевшей, матери погибшего младенца, гражданки Узбекистана, на заседании не было.
История с обвинением врачей вызвала широкий общественный резонанс, в поддержку врачей выступили как калининградские коллеги Сушкевич и Белой, так и представители медицинского сообщества со всей страны, а также родители малышей, которых спасли врачи. Российское общество неонатологов опубликовало на своем сайте открытое письмо, в котором специалисты обосновывают причины, по которым они не согласны с обвинениями в адрес коллег.
Известный врач, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль привлек внимание президента РФ Владимира Путина к ситуации, в которой оказались калининградские врачи и заявил, что готов выступить в суде в их защиту. В начале июля руководитель СК Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" заявил, что собранные следствием материалы говорят о наличии в действиях обвиняемых Белой и Сушкевич признаков убийства.
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
12 июня, 14:06
Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей об убийстве
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)КалининградПроисшествия
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