В Калининграде началось заседание суда по делу об убийстве младенца

КАЛИНИНГРАД, 6 авг - РИА Новости. Калининградский областной суд с коллегией присяжных заседателей приступил в четверг к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшей и.о. главврача роддома №4 Калининградский областной суд с коллегией присяжных заседателей приступил в четверг к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшей и.о. главврача роддома №4 Калининграда Елены Белой и анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Элины Сушкевич, обвиняемых в убийстве недоношенного младенца, передает корреспондент РИА Новости.

По данным центрального аппарата СК , который занимается расследованием дела, в ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика массой около 700 граммов. По версии следствия, прогнозируя летальный исход недоношенного младенца, и.о. главврача роддома приняла решение убить новорожденного. Ее обвиняют в организации убийства малолетнего.

Для убийства, по информации СК, она привлекла Сушкевич, прибывшую из областного перинатального центра в составе реанимационной бригады. Она обвиняется в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору. Обе женщины находятся под домашним арестом.

"Мы сами ходатайствовали именно о такой форме судопроизводства, как суд присяжных. Мы готовы представить свои доказательства того, что никакого убийства не было, а имела место смерть ребенка, который находился в крайне тяжелом состоянии, родился глубоко недоношенным, с экстремально низкой массой тела. Эти состояния в совокупности предопределили неблагоприятный исход несмотря на все лечение, которое ему было оказано в полном объеме", - сказал РИА Новости адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.

По словам защитника, судебное решение не будет быстрым, судья ориентировал коллегию присяжных на два-четыре месяца работы в зависимости от того, как пойдет процесс, насколько дисциплинированно будут ходить на заседания эксперты, свидетели. В четверг в зале суда присутствовали больше 10 коллег врачей, которые пришли поддержать обвиняемых. Потерпевшей, матери погибшего младенца, гражданки Узбекистана, на заседании не было.

История с обвинением врачей вызвала широкий общественный резонанс, в поддержку врачей выступили как калининградские коллеги Сушкевич и Белой, так и представители медицинского сообщества со всей страны, а также родители малышей, которых спасли врачи. Российское общество неонатологов опубликовало на своем сайте открытое письмо, в котором специалисты обосновывают причины, по которым они не согласны с обвинениями в адрес коллег.