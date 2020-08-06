Дороги в муниципалитетах Липецкой области привели в порядок

ЛИПЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Муниципальные дороги в городе Грязи, селах Липецкого, Елецкого и Лев-Толстовского районов Муниципальные дороги в городе Грязи, селах Липецкого, Елецкого и Лев-Толстовского районов Липецкой области привели в порядок и завершили их отсыпку щебнем, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Артамонов

По его словам, на сегодняшний день отсыпано свыше 168 километров дорог, остается отсыпать еще 86 километров.

Ремонт муниципальных дорог ведется в рамках выполнения предвыборных обещаний главы администрации Липецкой области, а также по обращениям жителей. Большая часть плана на текущий год уже выполнена. В нём заявлено 250 объектов во всех городах и районах области. Всего планируется отсыпать более 243 километров дорог. Для этого необходимо свыше 2 тысяч тонн щебня и 2,5 миллиарда рублей. Финансируется ремонт за счет регионального и муниципальных бюджетов.

"Дорожная сеть Липецкой области — это 15 тысяч километров дорог. Многие из них в очень плохом состоянии. Конечно, все дороги сразу не сделать, но каждый год мы будем увеличивать финансирование и наращивать темпы работ", — сказал Артамонов.