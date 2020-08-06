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Липецкая область
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Дороги в муниципалитетах Липецкой области привели в порядок
Муниципальные дороги в городе Грязи, селах Липецкого, Елецкого и Лев-Толстовского районов Липецкой области привели в порядок и завершили их отсыпку щебнем,... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:40
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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игорь артамонов, липецкая область

Дороги в муниципалитетах Липецкой области привели в порядок

13:40 06.08.2020
12
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтроительство дороги
Строительство дороги
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЛИПЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Муниципальные дороги в городе Грязи, селах Липецкого, Елецкого и Лев-Толстовского районов Липецкой области привели в порядок и завершили их отсыпку щебнем, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, на сегодняшний день отсыпано свыше 168 километров дорог, остается отсыпать еще 86 километров.
Ремонт муниципальных дорог ведется в рамках выполнения предвыборных обещаний главы администрации Липецкой области, а также по обращениям жителей. Большая часть плана на текущий год уже выполнена. В нём заявлено 250 объектов во всех городах и районах области. Всего планируется отсыпать более 243 километров дорог. Для этого необходимо свыше 2 тысяч тонн щебня и 2,5 миллиарда рублей. Финансируется ремонт за счет регионального и муниципальных бюджетов.
"Дорожная сеть Липецкой области — это 15 тысяч километров дорог. Многие из них в очень плохом состоянии. Конечно, все дороги сразу не сделать, но каждый год мы будем увеличивать финансирование и наращивать темпы работ", — сказал Артамонов.
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Он добавил, что ремонтируются в основном сельские дороги во всех районах. Отсыпают, в том числе, и подъездные пути к объектам индивидуального жилищного строительства и участкам многодетных семей. Кроме того, в ряде населённых пунктов по просьбам населения устанавливают контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов. Полностью завершить отсыпку планируется в октябре этого года.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
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