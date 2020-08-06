https://ria.ru/20200806/1575444248.html
Дороги в муниципалитетах Липецкой области привели в порядок
Муниципальные дороги в городе Грязи, селах Липецкого, Елецкого и Лев-Толстовского районов Липецкой области привели в порядок и завершили их отсыпку щебнем,... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:40
2020-08-06T13:40
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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игорь артамонов, липецкая область
ЛИПЕЦК, 6 авг - РИА Новости.
Муниципальные дороги в городе Грязи, селах Липецкого, Елецкого и Лев-Толстовского районов Липецкой области
привели в порядок и завершили их отсыпку щебнем, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Артамонов
.
По его словам, на сегодняшний день отсыпано свыше 168 километров дорог, остается отсыпать еще 86 километров.
Ремонт муниципальных дорог ведется в рамках выполнения предвыборных обещаний главы администрации Липецкой области, а также по обращениям жителей. Большая часть плана на текущий год уже выполнена. В нём заявлено 250 объектов во всех городах и районах области. Всего планируется отсыпать более 243 километров дорог. Для этого необходимо свыше 2 тысяч тонн щебня и 2,5 миллиарда рублей. Финансируется ремонт за счет регионального и муниципальных бюджетов.
"Дорожная сеть Липецкой области — это 15 тысяч километров дорог. Многие из них в очень плохом состоянии. Конечно, все дороги сразу не сделать, но каждый год мы будем увеличивать финансирование и наращивать темпы работ", — сказал Артамонов.
Он добавил, что ремонтируются в основном сельские дороги во всех районах. Отсыпают, в том числе, и подъездные пути к объектам индивидуального жилищного строительства и участкам многодетных семей. Кроме того, в ряде населённых пунктов по просьбам населения устанавливают контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов. Полностью завершить отсыпку планируется в октябре этого года.