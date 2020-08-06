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Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных во время избирательной кампании в республике есть люди "с американскими паспортами,... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:42
александр лукашенко
государственный департамент сша
белоруссия
сша
в мире
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Тараканы! Пожалейте его мозг........ Ему ещё перед судом выступать за арест россиян.....
128
Американские паспорта это пустяк. Вот если появятся люди с монгольскими паспортами.....пиши пропало...... )))
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белоруссия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, государственный департамент сша, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами

13:34 06.08.2020 (обновлено: 14:42 06.08.2020)
16074
© РИА Новости / БелТА / Андрей ПокумейкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
© РИА Новости / БелТА / Андрей Покумейко
МИНСК, 6 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных во время избирательной кампании в республике есть люди "с американскими паспортами, женатые на американках, работающих в Госдепе".
"По словам президента, в Беларуси уже задержано немало людей, которые — и это уже доказано — ставили перед собой цель дестабилизировать обстановку в стране. И речь далеко не только о задержании членов ЧВК (частной военной компании. — Прим. ред.)", — сообщила пресс-служба белорусского президента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
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Лукашенко заявил, что властям "известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки".

"Неважно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к Демократической партии. <...> Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются, хайповались на территории Беларуси. Я думаю — американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
По его словам, таких людей в Белоруссии немало и все они "позеленели от денег" — "кто платит, за того и поют".

Избирательная кампания в Белоруссии

Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, с 4 августа началось досрочное голосование. На высший государственный пост претендуют пять человек, включая действующего президента Лукашенко. Кампания сопровождается несанкционированными акциями протеста и задержаниями сторонников оппозиции.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. По этому делу также проходят местные оппозиционеры Николай Статкевич и Сергей Тихановский, чья жена Светлана зарегистрирована кандидатом в президенты.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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Соперник Лукашенко назвал возможную цель задержания россиян в Белоруссии
В российском МИД сообщали, что группа задержанных следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. Дипломаты назвали "одиозной трактовкой" позицию белорусской стороны и заявили, что она не выдерживает никакой критики.
Кроме того, в стране задержали политтехнолога Виталия Шклярова. По данным Российской ассоциации по связям с общественностью, он участвовал в кампаниях Ангелы Меркель, Барака Обамы, Берни Сандерса. В России Шкляров работал преимущественно с оппозиционными политиками, в частности, с Ксенией Собчак и Дмитрием Гудковым.
Политтехнолога арестовали на два месяца. Шкляров проходит подозреваемым по уголовному делу против Тихановского. По данным СМИ, жена Шклярова — гражданка США.
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683222031038
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Александр ЛукашенкоГосударственный департамент СШАБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Тараканы! Пожалейте его мозг........ Ему ещё перед судом выступать за арест россиян.....
6 августа, 13:38
Егор Панкратов
625600010
Американские паспорта это пустяк. Вот если появятся люди с монгольскими паспортами.....пиши пропало...... )))
6 августа, 13:41
Арсений Новиков
28830007
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