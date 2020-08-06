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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200806/1575443395.html
Эксперт оценила данные о влиянии температуры на тяжесть COVID-19
Низкая температура у пациента в начале заболевания COVID-19, предположительно, может быть связана с какими-либо сопутствующими заболеваниями, заявила РИА... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:27
распространение нового коронавируса
татьяна руженцова
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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татьяна руженцова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эксперт оценила данные о влиянии температуры на тяжесть COVID-19

13:27 06.08.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Низкая температура у пациента в начале заболевания COVID-19, предположительно, может быть связана с какими-либо сопутствующими заболеваниями, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследование американских ученых сообщила, что температура тела 35,5 и ниже при первоначальном обращении за помощью при COVID-19 может быть фактором тяжелого течения заболевания.
"У нас нет четких данных о связи низких значений температуры с тяжелым течением заболевания. Какие-то сопутствующие заболевания могут вызывать такую низкую температуру при коронавирусе… Мы знаем, что в некоторых случаях это может говорить о нарушениях эндокринных, в первую очередь дисфункции щитовидной железы, в каких-то случаях это может быть связано с недостаточностью иммунного ответа", - рассказала Руженцова.
Она отметила, что если у человека температура тела 35,5, то он должен обратиться к врачу, но сразу подозревать у себя коронавирус в такой ситуации не стоит – поводов для паники нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТатьяна РуженцоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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