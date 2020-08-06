Эксперт оценила данные о влиянии температуры на тяжесть COVID-19

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Низкая температура у пациента в начале заболевания COVID-19, предположительно, может быть связана с какими-либо сопутствующими заболеваниями, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследование американских ученых сообщила, что температура тела 35,5 и ниже при первоначальном обращении за помощью при COVID-19 может быть фактором тяжелого течения заболевания.
"У нас нет четких данных о связи низких значений температуры с тяжелым течением заболевания. Какие-то сопутствующие заболевания могут вызывать такую низкую температуру при коронавирусе… Мы знаем, что в некоторых случаях это может говорить о нарушениях эндокринных, в первую очередь дисфункции щитовидной железы, в каких-то случаях это может быть связано с недостаточностью иммунного ответа", - рассказала Руженцова.
Она отметила, что если у человека температура тела 35,5, то он должен обратиться к врачу, но сразу подозревать у себя коронавирус в такой ситуации не стоит – поводов для паники нет.
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