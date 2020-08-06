Эксперт оценила данные о влиянии температуры на тяжесть COVID-19

"У нас нет четких данных о связи низких значений температуры с тяжелым течением заболевания. Какие-то сопутствующие заболевания могут вызывать такую низкую температуру при коронавирусе… Мы знаем, что в некоторых случаях это может говорить о нарушениях эндокринных, в первую очередь дисфункции щитовидной железы, в каких-то случаях это может быть связано с недостаточностью иммунного ответа", - рассказала Руженцова.