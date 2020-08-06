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В США за сутки выявили 52 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Более 52 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено за сутки в США, более 1,3 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:27
2020-08-06T13:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Более 52 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено за сутки в США
, более 1,3 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие сутки в США зарегистрировано 52 810 новых случаев заражения коронавирусом и 1 399 летальных исходов.
Днем ранее эти показатели составляли 57 540 и 1233 соответственно.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 823 892 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 158 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,5 миллиона заразившихся.
Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали более 18,8 миллиона заразившихся и более 708 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 11,3 миллиона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.