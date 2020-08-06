В США за сутки выявили 52 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации. Архивное фото

Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Более 52 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено за сутки в Более 52 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено за сутки в США , более 1,3 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие сутки в США зарегистрировано 52 810 новых случаев заражения коронавирусом и 1 399 летальных исходов.

Днем ранее эти показатели составляли 57 540 и 1233 соответственно.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 823 892 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 158 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,5 миллиона заразившихся.

Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали более 18,8 миллиона заразившихся и более 708 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 11,3 миллиона.