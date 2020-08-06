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Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили из милиции
Начальник штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз сообщила РИА Новости, что отпущена из отдела по борьбе с организованной... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:13
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, белоруссия, в мире

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили из милиции

13:13 06.08.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии
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МИНСК, 6 авг - РИА Новости. Начальник штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз сообщила РИА Новости, что отпущена из отдела по борьбе с организованной преступностью МВД республики, куда ее возили для беседы.
"Да, отпустили только что. Отдел по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом (МВД Белоруссии)", - сообщила Мороз РИА Новости.
По словам Мороз, сотрудники пригласили ее "для беседы", а задержания как такового не было. "Они сказали, что меня не задерживали, а просто пригласили проехать, посадили к себе в машину и увезли", - уточнила она.
"Они просто предупредили, чтобы массовые беспорядки не устраивали. Об ответственности предупредили. Я им сказала, что мы на самом деле за мирные перемены и честные выборы, мы не хотим никаких массовых беспорядков", - сообщила Мороз РИА Новости.
Она затруднилась ответить, будет ли штаб Тихановской проводить несанкционированный митинг в четверг вечером в парке Дружбы народов, как планировалось ранее.
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