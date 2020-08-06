Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили из милиции

МИНСК, 6 авг - РИА Новости. Начальник штаба кандидата в президенты Белоруссии Начальник штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз сообщила РИА Новости, что отпущена из отдела по борьбе с организованной преступностью МВД республики, куда ее возили для беседы.

"Да, отпустили только что. Отдел по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом (МВД Белоруссии)", - сообщила Мороз РИА Новости.

По словам Мороз, сотрудники пригласили ее "для беседы", а задержания как такового не было. "Они сказали, что меня не задерживали, а просто пригласили проехать, посадили к себе в машину и увезли", - уточнила она.

"Они просто предупредили, чтобы массовые беспорядки не устраивали. Об ответственности предупредили. Я им сказала, что мы на самом деле за мирные перемены и честные выборы, мы не хотим никаких массовых беспорядков", - сообщила Мороз РИА Новости.