https://ria.ru/20200806/1575442806.html
Назван неожиданный фактор, повышающий риск смерти от COVID-19
Ученые обнаружили новый фактор, влияющий на риск смертельного исхода у пациентов с коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано на портале BMC... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:12
2020-08-06T13:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Ученые обнаружили новый фактор, влияющий на риск смертельного исхода у пациентов с коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано на портале BMC Medicine.
Специалисты Центра сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай проанализировали истории болезни у 7614 человек. Они проследили наличие связи между температурой пациента при поступлении и дальнейшим течением заболевания.
Исследователи пришли к выводу, что температура тела при заболевании коронавирусом может указывать на риск смертельного исхода. При этом опасной оказалась как слишком высокая, так и слишком низкая температура – при показателе выше 40°C летальными становились 42 процента случаев, а при показателе 35,5°C и ниже - 44 процента.
Ученые подчеркивают, что отслеживание температуры тела является важным неинвазивным способом, позволяющим сделать прогноз о возможных рисках у пациентов с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.