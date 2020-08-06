Назван неожиданный фактор, повышающий риск смерти от COVID-19

Специалисты Центра сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай проанализировали истории болезни у 7614 человек. Они проследили наличие связи между температурой пациента при поступлении и дальнейшим течением заболевания.

Исследователи пришли к выводу, что температура тела при заболевании коронавирусом может указывать на риск смертельного исхода. При этом опасной оказалась как слишком высокая, так и слишком низкая температура – при показателе выше 40°C летальными становились 42 процента случаев, а при показателе 35,5°C и ниже - 44 процента.