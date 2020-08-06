Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200806/1575442806.html
Назван неожиданный фактор, повышающий риск смерти от COVID-19
Ученые обнаружили новый фактор, влияющий на риск смертельного исхода у пациентов с коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано на портале BMC... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572189315_0:172:3025:1874_1400x0_80_0_0_c5b5850d2d8888292efe9417e1678ca7.jpg
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572189315_0:172:3025:1874_1400x0_80_0_0_c5b5850d2d8888292efe9417e1678ca7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572189315_148:0:2877:2047_1400x0_80_0_0_6640f5fc014745faea146cb807483dc0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572189315_489:0:2536:2047_1400x0_80_0_0_0c4365078bd886275a747a02fd3047df.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша

Назван неожиданный фактор, повышающий риск смерти от COVID-19

13:12 06.08.2020
7523
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОборудование реанимационной палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в павильоне No75 на ВДНХ в Москве
Оборудование реанимационной палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в павильоне No75 на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ученые обнаружили новый фактор, влияющий на риск смертельного исхода у пациентов с коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано на портале BMC Medicine.
Специалисты Центра сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай проанализировали истории болезни у 7614 человек. Они проследили наличие связи между температурой пациента при поступлении и дальнейшим течением заболевания.
 Исследователи пришли к выводу, что температура тела при заболевании коронавирусом может указывать на риск смертельного исхода. При этом опасной оказалась как слишком высокая, так и слишком низкая температура – при показателе выше 40°C летальными становились 42 процента случаев, а при показателе 35,5°C и ниже  - 44 процента.
Ученые подчеркивают, что отслеживание температуры тела является важным неинвазивным способом, позволяющим сделать прогноз о возможных рисках у пациентов с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
1210168010
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСША
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Найдено слабое место коронавируса
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Свидетель рассказал о поведении Ефремова после смертельного ДТП
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
У попавшей в список Forbes Полины Гагариной нашли долги за услуги ЖКХ
Иван Сафронов
Адвокат раскрыл детали уголовного дела Сафронова
Адвокат Александр Добровинский на VII съезде Федерации еврейских общин России
Добровинский предложил адвокату Ефремова "воду с ядом"
Спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для "спокойной" жизни
Фигуранты дела Нового величия во время оглашения приговора в Люблинском суде города Москвы. 6 августа 2020
Суд признал виновными фигурантов дела "Нового величия"
Рэпер Энди Картрайт с женой
Опубликована переписка жены Картрайта с любовницей рэпера
Американский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2
"Он неуловим": какое российское оружие США так и не смогли отследить
Фрагмент иконы Святые Борис и Глеб
Убийство Бориса и Глеба: о чем умалчивают учебники по истории
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после подписания соглашения о выделении Украине макрофинансовой помощи. 23 июля 2020
Европа помогла Украине миллиардами под смешные проценты
Крым. Ялта. Вид на набережную
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
Скриншот видео служебной съемки обнаружения и обезвреживания противопехотных мин установленных ВСУ
Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:58В МИД России ответили на обвинения советника США о сговоре с талибами
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
14:49Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
Лента новостейМолния