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Прокуратура отреагировала на появление первой в России "женской парковки"
Прокуратура потребовала от руководства казанского ЦУМа устранить нарушение законодательства в связи с обустройством "женской парковки" возле него, поскольку это РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:12
казань
общество
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https://ria.ru/20190403/1552360206.html
В Германии таких парковок очень много. Они шире и расположены ближе ко входу. Многие женщины приезжают с детьми, и не вижу ничего плохого в том, чтобы облегчить им поход в магазин.
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казань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575442235_0:41:600:379_1400x0_80_0_0_defb667d0078b30b369bc2fcc392271b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
казань, общество

Прокуратура отреагировала на появление первой в России "женской парковки"

13:08 06.08.2020 (обновлено: 13:12 06.08.2020)
3948
© Фото : Газета "Вечерняя Казань"Парковочные места специально для женщин рядом с ЦУМом в Казани
Парковочные места специально для женщин рядом с ЦУМом в Казани
© Фото : Газета "Вечерняя Казань"
КАЗАНЬ, 6 авг - РИА Новости. Прокуратура потребовала от руководства казанского ЦУМа устранить нарушение законодательства в связи с обустройством "женской парковки" возле него, поскольку это дискриминирует водителей по половому признаку, сообщает прокуратура Татарстана.
"Парковка для покупательниц", раскрашенная в розовый цвет, появилась возле казанского ЦУМа несколько дней назад. Как отметили в администрации торгового центра, парковка создана для удобства женщин, которые являются основными покупателями. Главное отличие "женской парковки" от обычной в том, что ширина машиноместа составляет здесь 4,4 метра, в то время как на обычной парковке оно 2,5 метра.
© Фото : Газета "Вечерняя Казань"Парковочные места специально для женщин рядом с ЦУМом в Казани
Парковочные места специально для женщин рядом с ЦУМом в Казани
© Фото : Газета "Вечерняя Казань"
Парковочные места специально для женщин рядом с ЦУМом в Казани
"Прокуратура Вахитовского района города Казани провела проверку по сообщению СМИ об организации выделенных парковочных мест для женщин … Организация специальных парковочных мест для женщин является неправомерной и содержит элементы дискриминации водителей по половому признаку", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации прокуратуры, размеры парковочного места противоречат требованиям государственных стандартов.
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Надзорное ведомство отмечает, что согласно Конституции РФ государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, а также мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.
В связи с этим прокуратура внесла в адрес генерального директора казанского ЦУМа представление об устранении выявленных нарушений.
Ранее ГИБДД Казани также потребовала от администрации торгового центра ликвидировать "женскую парковку".
603521012
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КазаньОбщество
Популярные комментарии
В Германии таких парковок очень много. Они шире и расположены ближе ко входу. Многие женщины приезжают с детьми, и не вижу ничего плохого в том, чтобы облегчить им поход в магазин.
6 августа, 13:23
OFOlga Fancelli
1200138
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