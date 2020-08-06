Прокуратура отреагировала на появление первой в России "женской парковки"

Парковочные места специально для женщин рядом с ЦУМом в Казани

КАЗАНЬ, 6 авг - РИА Новости. Прокуратура потребовала от руководства казанского ЦУМа устранить нарушение законодательства в связи с обустройством "женской парковки" возле него, поскольку это дискриминирует водителей по половому признаку, сообщает прокуратура Татарстана.

"Парковка для покупательниц", раскрашенная в розовый цвет, появилась возле казанского ЦУМа несколько дней назад. Как отметили в администрации торгового центра, парковка создана для удобства женщин, которые являются основными покупателями. Главное отличие "женской парковки" от обычной в том, что ширина машиноместа составляет здесь 4,4 метра, в то время как на обычной парковке оно 2,5 метра.

© Фото : Газета "Вечерняя Казань" Парковочные места специально для женщин рядом с ЦУМом в Казани © Фото : Газета "Вечерняя Казань" Парковочные места специально для женщин рядом с ЦУМом в Казани

"Прокуратура Вахитовского района города Казани провела проверку по сообщению СМИ об организации выделенных парковочных мест для женщин … Организация специальных парковочных мест для женщин является неправомерной и содержит элементы дискриминации водителей по половому признаку", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации прокуратуры, размеры парковочного места противоречат требованиям государственных стандартов.

Надзорное ведомство отмечает, что согласно Конституции РФ государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, а также мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.

В связи с этим прокуратура внесла в адрес генерального директора казанского ЦУМа представление об устранении выявленных нарушений.