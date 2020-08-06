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Официальный курс евро на пятницу снизился на копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,72 копейки - до 86,6178 рубля, курс доллара уменьшился на 24,09 копейки - до... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:05
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу снизился на копейку

13:05 06.08.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют в Москве
Электронное табло с курсами валют в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,72 копейки - до 86,6178 рубля, курс доллара уменьшился на 24,09 копейки - до 73,0397 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 13,58 копейки, составив 79,1498 рубля.
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4 августа, 20:43
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270002
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Динамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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