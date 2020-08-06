https://ria.ru/20200806/1575442300.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,72 копейки - до 86,6178 рубля, курс доллара уменьшился на 24,09 копейки - до... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:05
2020-08-06T13:05
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://ria.ru/20200804/1575373203.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика