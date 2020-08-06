Отправляющимся в Танзанию россиянам не придется сдавать тест на COVID

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Прибывающих в Прибывающих в Танзанию проверят на наличие повышенной температуры, нужно носить маску и соблюдать дистанцию, справки об отрицательном тесте на COVID-19 не требуется, сообщили РИА Новости в посольстве Танзании в России.

"По прилете в Танзанию на границе не требуется справка об отрицательном тесте на COVID-19, прибывающих проверяют только на наличие повышенной температуры. Насколько нам известно, некоторые авиакомпании, которые осуществляют перелеты в Танзанию, запрашивают наличие справки об отрицательном результате на COVID-19 перед посадкой на борт, просьба уточнять требования у авиаперевозчиков", - сообщили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что в аэропортах Танзании сохраняются требования по предотвращению распространения коронавируса: ношение масок, соблюдение дистанции, также аэропорты оборудованы диспенсерами с дезинфекторами.

Как сообщили в диппредставительстве, гражданам РФ для въезда в Танзанию необходима виза, которую можно оформить при въезде в страну. "Для чего потребуется заполнить миграционную карту и оплатить сбор в размере 50 USD", - рассказали агентству. Длительность визы зависит от количества дней, которые указываются при заполнении миграционной карты в соответствии с купленными билетами или путевками, добавили в посольстве.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.