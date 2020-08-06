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Распространение нового коронавируса
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Отправляющимся в Танзанию россиянам не придется сдавать тест на COVID
Прибывающих в Танзанию проверят на наличие повышенной температуры, нужно носить маску и соблюдать дистанцию, справки об отрицательном тесте на COVID-19 не... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:03
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - туризм, воз, танзания, общество

Отправляющимся в Танзанию россиянам не придется сдавать тест на COVID

13:03 06.08.2020
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© Фото : Pixabay / 3282700Сафари в Танзании
Сафари в Танзании
© Фото : Pixabay / 3282700
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Прибывающих в Танзанию проверят на наличие повышенной температуры, нужно носить маску и соблюдать дистанцию, справки об отрицательном тесте на COVID-19 не требуется, сообщили РИА Новости в посольстве Танзании в России.

"По прилете в Танзанию на границе не требуется справка об отрицательном тесте на COVID-19, прибывающих проверяют только на наличие повышенной температуры. Насколько нам известно, некоторые авиакомпании, которые осуществляют перелеты в Танзанию, запрашивают наличие справки об отрицательном результате на COVID-19 перед посадкой на борт, просьба уточнять требования у авиаперевозчиков", - сообщили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что в аэропортах Танзании сохраняются требования по предотвращению распространения коронавируса: ношение масок, соблюдение дистанции, также аэропорты оборудованы диспенсерами с дезинфекторами.
Как сообщили в диппредставительстве, гражданам РФ для въезда в Танзанию необходима виза, которую можно оформить при въезде в страну. "Для чего потребуется заполнить миграционную карту и оплатить сбор в размере 50 USD", - рассказали агентству. Длительность визы зависит от количества дней, которые указываются при заполнении миграционной карты в соответствии с купленными билетами или путевками, добавили в посольстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения, свыше 696 тысяч человек скончались.
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