В Югре откроется пятый частный центр гемодиализа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 авг - РИА Новости. Пятый частный центр для гемодиализа откроется в Ханты-Мансийском автономном округе в сентябре, он появится в городе Радужный, сообщила глава региона Наталья Комарова.
"В Радужном в сентябре открываем отделение гемодиализа. Центр после открытия примет 13 человек из Радужного, двоих из поселка Новоаганск, двоих из села Варьеган", - написала Комарова на своей странице в Instagram.
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В Радужном в сентябре открываем отделение гемодиализа. ⠀ Центр после открытия примет 13 человек из Радужного, 2 из поселка Новоаганск, 2 из села Варьеган. ⠀ В здании центра «АганГрад» выделено помещение под кабинет, комнаты отдыха для пациентов (их отремонтировали), установили 5 диализных аппаратов. Все рассчитано так, чтобы курс лечения могли получать 17 человек. Проект реализуется ООО «Нефроцентр» совместно с Департаментом здравоохранения Югры @dzhmao. ⠀ Это пятое гемодиализное отделение, открытое частными медицинскими организациями. Они уже есть в Нижневартовске, Белоярском, Нефтеюганске, Мегионе. Хорошее подспорье к государственным отделениям в Сургуте, Когалыме, Советском, Нягани, Урае, Ханты-Мансийске. ⠀ #НатальяКомарова
По ее словам, в центре уже установили пять диализных аппаратов, оборудованы комнаты отдыха для пациентов. Инвестиционный проект, подчеркнула глава региона, реализует компания "Нефроцентр" совместно с департаментом здравоохранения Югры.
Ранее в администрации Радужного подчеркивали, что жители города вынуждены проходить диализные процедуры в Нижневартовске, преодолевая расстояние в 180 километров. И хотя власти Радужного приобрели для пациентов специальный автобус, дальние поездки, учитывая их регулярность, создавали определенные неудобства.
В начале июня Комарова сообщала об открытии отделения гемодиализа в Белоярской районной больнице. Благодаря этому местные пациенты с почечной недостаточностью могут получать необходимые процедуры, не выезжая за пределы муниципалитета. Как поясняла руководитель региона, запрос на создание такого отделения поступил от жительницы района, чей отец был вынужден жить в пансионате Окружной больницы в Ханты-Мансийске, так как нуждался в регулярных процедурах диализа.
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