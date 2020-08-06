https://ria.ru/20200806/1575441714.html
В правительстве создали комиссию по русскому языку
Правительственная комиссия по русскому языку создана в России, она займется разработкой концепции государственной языковой политики, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T12:56
2020-08-06T14:22
михаил мишустин
образование - общество
общество
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https://ria.ru/20200606/1572564122.html
Владимир Ф. Быченков
Главное, чтобы не забыли почистить лексику от инородных включений, засоряющих язык.
11
atukov40
Давно надо править русский язык, а то ЖИ-ШИ пиши через И, даже специалист объяснить не может и так далее. Убрали ЯТЬ, ФИТУ и язык не пострадал. Надо упрощать, а то слёз то сколько в школе. Вспомним Достоевского про слезу ребёнка.
10
12
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сформировать целостную языковую политику – Мишустин о создании комиссии по русскому языку
Правительственная комиссия по русскому языку создана в России, она займется разработкой концепции государственной языковой политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
2020-08-06T12:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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михаил мишустин, образование - общество, общество
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Правительственная комиссия по русскому языку создана в России, она займется разработкой концепции государственной языковой политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Одним из важнейших вопросов сегодняшней повестки является создание правительственной комиссии по русскому языку. Такое поручение дал ранее президент. Наша задача - сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире, для этого необходимо сформировать целостную языковую политику", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
По его словам, комиссия займется прежде всего разработкой концепции государственной языковой политики и формированием единых требований к словарям, справочникам и грамматикам, содержащим нормы современного русского литературного языка.
"В том числе необходимо провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации", - добавил Мишустин.
Он отметил, что важной частью работы комиссии будет вопрос повышения уровня подготовки специалистов - в первую очередь тех, чья деятельность связана с использованием русского языка.