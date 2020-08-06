В правительстве создали комиссию по русскому языку

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Правительственная комиссия по русскому языку создана в России, она займется разработкой концепции государственной языковой политики, заявил премьер-министр РФ Правительственная комиссия по русскому языку создана в России, она займется разработкой концепции государственной языковой политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

"Одним из важнейших вопросов сегодняшней повестки является создание правительственной комиссии по русскому языку. Такое поручение дал ранее президент. Наша задача - сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире, для этого необходимо сформировать целостную языковую политику", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

По его словам, комиссия займется прежде всего разработкой концепции государственной языковой политики и формированием единых требований к словарям, справочникам и грамматикам, содержащим нормы современного русского литературного языка.

"В том числе необходимо провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации", - добавил Мишустин.