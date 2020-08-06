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В правительстве создали комиссию по русскому языку
Правительственная комиссия по русскому языку создана в России, она займется разработкой концепции государственной языковой политики, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:22
михаил мишустин
образование - общество
общество
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https://ria.ru/20200606/1572564122.html
Главное, чтобы не забыли почистить лексику от инородных включений, засоряющих язык.
11
Давно надо править русский язык, а то ЖИ-ШИ пиши через И, даже специалист объяснить не может и так далее. Убрали ЯТЬ, ФИТУ и язык не пострадал. Надо упрощать, а то слёз то сколько в школе. Вспомним Достоевского про слезу ребёнка.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Сформировать целостную языковую политику – Мишустин о создании комиссии по русскому языку
Правительственная комиссия по русскому языку создана в России, она займется разработкой концепции государственной языковой политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
2020-08-06T12:56
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РИА Новости
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60
михаил мишустин, образование - общество, общество

В правительстве создали комиссию по русскому языку

12:56 06.08.2020 (обновлено: 14:22 06.08.2020)
1437
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Правительственная комиссия по русскому языку создана в России, она займется разработкой концепции государственной языковой политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Одним из важнейших вопросов сегодняшней повестки является создание правительственной комиссии по русскому языку. Такое поручение дал ранее президент. Наша задача - сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире, для этого необходимо сформировать целостную языковую политику", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
По его словам, комиссия займется прежде всего разработкой концепции государственной языковой политики и формированием единых требований к словарям, справочникам и грамматикам, содержащим нормы современного русского литературного языка.
"В том числе необходимо провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации", - добавил Мишустин.
Он отметил, что важной частью работы комиссии будет вопрос повышения уровня подготовки специалистов - в первую очередь тех, чья деятельность связана с использованием русского языка.
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Обсудить 12
Михаил МишустинОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Главное, чтобы не забыли почистить лексику от инородных включений, засоряющих язык.
6 августа, 14:02
Владимир Ф. Быченков
1100000
Давно надо править русский язык, а то ЖИ-ШИ пиши через И, даже специалист объяснить не может и так далее. Убрали ЯТЬ, ФИТУ и язык не пострадал. Надо упрощать, а то слёз то сколько в школе. Вспомним Достоевского про слезу ребёнка.
6 августа, 14:13
aatukov40
100018
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