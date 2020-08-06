https://ria.ru/20200806/1575441633.html
Защита обжалует приговор по делу "Нового величия"
Защита фигурантов дела организации "Новое величие" решила обжаловать приговор Люблинского суда Москвы, еще не дослушав его. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T12:56
2020-08-06T14:53
дмитрий полетаев
мария дубовик
анна павликова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей гаврилов
россия
новое величие
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200806/1575344579.html
1
россия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575441372_0:373:2777:1935_1400x0_80_0_0_a48fe8c01f3a1583f45f23c63ad3b7bf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий полетаев, мария дубовик, анна павликова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей гаврилов, россия, новое величие, москва, происшествия
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Защита фигурантов дела организации "Новое величие
" решила обжаловать приговор Люблинского суда Москвы
, еще не дослушав его.
"Мы будем обжаловать", - сказал РИА Новости адвокат Максим Пашков, пока судья продолжала оглашать приговор.
Суд в четверг признал фигурантов дела экстремистами. Мера наказания станет известна позднее.
По версии следствия, фигуранты дела намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ
.
Изначально следствие вменяло подсудимым части 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ - организация экстремистского сообщества и участие в нем, соответственно. На стадии прений прокурор предложил исключить из обвинения участие в экстремистском сообществе, оставив лишь его организацию.
На скамье подсудимых семь молодых людей: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев
, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков содержатся под стражей, Анна Павликова
, Мария Дубовик
и Максим Рощин помещены под домашний арест. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов
, бежал за границу.
Помимо этого, уже осуждены Рустам Рустамов и Павел Ребровский, признавшие свою вину: Рустамов получил условный срок, Ребровский – реальный. Второй впоследствии отказался от показаний, и его дело направили на пересмотр.