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Защита обжалует приговор по делу "Нового величия"
Защита фигурантов дела организации "Новое величие" решила обжаловать приговор Люблинского суда Москвы, еще не дослушав его. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:53
дмитрий полетаев
мария дубовик
анна павликова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей гаврилов
россия
новое величие
москва
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
дмитрий полетаев, мария дубовик, анна павликова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей гаврилов, россия, новое величие, москва, происшествия

Защита обжалует приговор по делу "Нового величия"

12:56 06.08.2020 (обновлено: 14:53 06.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФигуранты дела "Нового величия" во время оглашения приговора в Люблинском суде города Москвы. 6 августа 2020
Фигуранты дела Нового величия во время оглашения приговора в Люблинском суде города Москвы. 6 августа 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Защита фигурантов дела организации "Новое величие" решила обжаловать приговор Люблинского суда Москвы, еще не дослушав его.
"Мы будем обжаловать", - сказал РИА Новости адвокат Максим Пашков, пока судья продолжала оглашать приговор.
Суд в четверг признал фигурантов дела экстремистами. Мера наказания станет известна позднее.
По версии следствия, фигуранты дела намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
Изначально следствие вменяло подсудимым части 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ - организация экстремистского сообщества и участие в нем, соответственно. На стадии прений прокурор предложил исключить из обвинения участие в экстремистском сообществе, оставив лишь его организацию.
Заседание суда по делу движения Новое величие
03:18
Уголовное дело "Нового величия"
На скамье подсудимых семь молодых людей: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков содержатся под стражей, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин помещены под домашний арест. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.
Помимо этого, уже осуждены Рустам Рустамов и Павел Ребровский, признавшие свою вину: Рустамов получил условный срок, Ребровский – реальный. Второй впоследствии отказался от показаний, и его дело направили на пересмотр.
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Дмитрий ПолетаевМария ДубовикАнна ПавликоваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей ГавриловРоссияНовое величиеМоскваПроисшествия
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