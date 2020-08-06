Защита обжалует приговор по делу "Нового величия"

Фигуранты дела "Нового величия" во время оглашения приговора в Люблинском суде города Москвы. 6 августа 2020

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Защита фигурантов дела организации " Защита фигурантов дела организации " Новое величие " решила обжаловать приговор Люблинского суда Москвы , еще не дослушав его.

"Мы будем обжаловать", - сказал РИА Новости адвокат Максим Пашков, пока судья продолжала оглашать приговор.

Суд в четверг признал фигурантов дела экстремистами. Мера наказания станет известна позднее.

По версии следствия, фигуранты дела намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ

Изначально следствие вменяло подсудимым части 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ - организация экстремистского сообщества и участие в нем, соответственно. На стадии прений прокурор предложил исключить из обвинения участие в экстремистском сообществе, оставив лишь его организацию.