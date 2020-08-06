Медикам, борющимся с COVID-19, выплатят более девяти миллиардов рублей

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Правительство РФ направит более 9 миллиардов рублей для 76 регионов страны на дополнительные выплаты медикам первичного звена здравоохранения, которые помогают пациентам с коронавирусом и людям из группы риска, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
"Теперь о медицинских работниках, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него: несмотря на то, что ситуация в целом по стране стабилизируется, их опасная работа не прекращается ни на минуту. Направим более 9 миллиардов рублей 76 регионам на стимулирующие выплаты сотрудникам первичного звена здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из группы риска", - сообщил Мишустин на заседании правительства в четверг.
Он уточнил, что такие надбавки за особые условия труда и дополнительную нагрузку рассчитываются в зависимости от среднемесячного дохода медицинских работников.
"Кроме того, за июль и август продлены фиксированные выплаты сотрудникам стационаров и службы скорой помощи, которые были установлены по поручению президента. Для предоставления этих выплат за июль направим около 5 миллиардов рублей", - указал премьер.