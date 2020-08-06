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Медикам, борющимся с COVID-19, выплатят более девяти миллиардов рублей
Правительство РФ направит более 9 миллиардов рублей для 76 регионов страны на дополнительные выплаты медикам первичного звена здравоохранения, которые помогают... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T12:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
михаил мишустин
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Медикам, борющимся с COVID-19, выплатят более девяти миллиардов рублей

12:55 06.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Правительство РФ направит более 9 миллиардов рублей для 76 регионов страны на дополнительные выплаты медикам первичного звена здравоохранения, которые помогают пациентам с коронавирусом и людям из группы риска, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

"Теперь о медицинских работниках, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него: несмотря на то, что ситуация в целом по стране стабилизируется, их опасная работа не прекращается ни на минуту. Направим более 9 миллиардов рублей 76 регионам на стимулирующие выплаты сотрудникам первичного звена здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из группы риска", - сообщил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Он уточнил, что такие надбавки за особые условия труда и дополнительную нагрузку рассчитываются в зависимости от среднемесячного дохода медицинских работников.
"Кроме того, за июль и август продлены фиксированные выплаты сотрудникам стационаров и службы скорой помощи, которые были установлены по поручению президента. Для предоставления этих выплат за июль направим около 5 миллиардов рублей", - указал премьер.
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