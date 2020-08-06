Медикам, борющимся с COVID-19, выплатят более девяти миллиардов рублей

"Теперь о медицинских работниках, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него: несмотря на то, что ситуация в целом по стране стабилизируется, их опасная работа не прекращается ни на минуту. Направим более 9 миллиардов рублей 76 регионам на стимулирующие выплаты сотрудникам первичного звена здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из группы риска", - сообщил Мишустин на заседании правительства в четверг.