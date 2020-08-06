Суд признал виновными фигурантов дела "Нового величия"

Фигуранты дела "Нового величия" во время оглашения приговора в Люблинском суде города Москвы. 6 августа 2020

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Люблинский суд Люблинский суд Москвы выносит обвинительный приговор по делу организации " Новое величие ", передает корреспондент РИА Новости.

Судья огласил, что фигурантов признали виновными "в создании экстремистского сообщества": и хотя они не признают вины, "она подтверждается доказательствами", в том числе показаниями одного из участников "Нового величия" Павла Ребровского.

Меру наказания озвучат позже.

Адвокат Максим Пашков сообщил РИА Новости, что защита намерена обжаловать приговор.

Дело "Нового величия"

Уже осуждены Рустам Рустамов и Павел Ребровский, признавшие вину: Рустамов получил условный срок, Ребровский — реальный (позже он отказался от показаний, дело направили на пересмотр).

По версии следствия, обвиняемые планировали захватить власть в России, устроив государственный переворот. При этом сами участники "Нового величия" утверждают, что идею создания подобной организации подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ

Изначально им вменяли части 1 и 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса — организация экстремистского сообщества и участие в нем соответственно. На стадии прений прокурор предложил убрать из обвинения участие в экстремистском сообществе, оставив лишь его организацию.