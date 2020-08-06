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Суд признал виновными фигурантов дела "Нового величия"
Люблинский суд Москвы выносит обвинительный приговор по делу организации "Новое величие", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:59
дмитрий полетаев
анна павликова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей гаврилов
москва
россия
новое величие
происшествия
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С такой политикой которые ведут наша власть по отношению к своему народу я не удивлён что кто-то хочет свергнуть эту коррумпированную верхушку.
180
Вот эти семеро в аквариуме хотели захватить власть в России? Это что за прикол, каким образом? Государственные перевороты устраивают власть имущие и/или приближенные к ним, а не обычные холопы. Цирк да и только
171
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москва
россия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий полетаев, анна павликова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей гаврилов, москва, россия, новое величие, происшествия

Суд признал виновными фигурантов дела "Нового величия"

12:48 06.08.2020 (обновлено: 14:59 06.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФигуранты дела "Нового величия" во время оглашения приговора в Люблинском суде города Москвы. 6 августа 2020
Фигуранты дела Нового величия во время оглашения приговора в Люблинском суде города Москвы. 6 августа 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Люблинский суд Москвы выносит обвинительный приговор по делу организации "Новое величие", передает корреспондент РИА Новости.
Судья огласил, что фигурантов признали виновными "в создании экстремистского сообщества": и хотя они не признают вины, "она подтверждается доказательствами", в том числе показаниями одного из участников "Нового величия" Павла Ребровского.
Заседание суда по делу движения Новое величие
03:18
Уголовное дело "Нового величия"
Меру наказания озвучат позже.
Адвокат Максим Пашков сообщил РИА Новости, что защита намерена обжаловать приговор.

Дело "Нового величия"

На скамье подсудимых семь молодых людей. Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков содержатся под стражей, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин — под домашним арестом. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.
Уже осуждены Рустам Рустамов и Павел Ребровский, признавшие вину: Рустамов получил условный срок, Ребровский — реальный (позже он отказался от показаний, дело направили на пересмотр).
Обвиняемый по делу Нового величия Дмитрий Полетаев в Люблинском суде Москвы. 27 мая 2019
21 мая, 13:20
Мосгорсуд отказался отпускать участников "Нового величия" на свободу
По версии следствия, обвиняемые планировали захватить власть в России, устроив государственный переворот. При этом сами участники "Нового величия" утверждают, что идею создания подобной организации подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.
Изначально им вменяли части 1 и 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса — организация экстремистского сообщества и участие в нем соответственно. На стадии прений прокурор предложил убрать из обвинения участие в экстремистском сообществе, оставив лишь его организацию.
Ранее гособвинитель запросил для Руслана Костыленкова 7,5 года лишения свободы, Петра Карамзина — 6,5, Вячеслава Крюкова — шесть, а для Дмитрия Полетаева, Марии Дубовик, Анны Павликовой и Максима Рощина — условные сроки (по 6,5, шесть, четыре и 6,5 года соответственно).
Фигуранты дела Нового величия Мария Дубовик (слева) и Анна Павликова во время оглашения приговора в Люблинском суде города Москвы
14 июля, 17:30
Фигурантам дела "Нового величия" убрали одну статью
296951037294
Обсудить 92
Дмитрий ПолетаевАнна ПавликоваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей ГавриловМоскваРоссияНовое величиеПроисшествия
Популярные комментарии
С такой политикой которые ведут наша власть по отношению к своему народу я не удивлён что кто-то хочет свергнуть эту коррумпированную верхушку.
6 августа, 13:06
ДКДмитрий Кузнецов
88200288
Вот эти семеро в аквариуме хотели захватить власть в России? Это что за прикол, каким образом? Государственные перевороты устраивают власть имущие и/или приближенные к ним, а не обычные холопы. Цирк да и только
6 августа, 13:02
АНАлексей Некрасов
116120052
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