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Свидетель рассказал о поведении Ефремова после смертельного ДТП
Свидетель смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова рассказал в суде о поведении актера после аварии. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:54
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200805/1575398331.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575406923.html
Посадите его уже. Какие могут быть слушания. Че вы время тянете.
143
До меня доперло что происходит. Пока идет расследование, Ефремов сидит под домашним арестом. Дело затянут этак лет на 5, докажут его вину, приговорят годам к четырем и отпустят прямо из зала суда, так как он этот срок уже отсидел, пусть и дома. Очень удобная схема, этот хитрозадый адвокат точно не дурак.
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575408015_0:56:1020:630_1400x0_80_0_0_0e29ebb44419da20f4f6b2a805941dbe.jpg
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РИА Новости
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60
михаил ефремов, москва, происшествия

Свидетель рассказал о поведении Ефремова после смертельного ДТП

12:43 06.08.2020 (обновлено: 14:54 06.08.2020)
40444
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Свидетель смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова рассказал в суде о поведении актера после аварии.
По его словам, артиста вывели со стороны водительского сиденья, после чего он пересек бульвар и сел на тротуар. Спустя несколько минут актер подошел к очевидцам аварии и попросил сигарету.

"Покурил, посмотрел на свою машину, развел руками. Подошел к машине Захарова, спросил, все ли хорошо. Далее, не садясь в свою машину, проследовал с сотрудниками ДПС в их машину", — цитирует мужчину РЕН ТВ.

Свидетель также добавил, что ему показалось, что в автомобиле был еще один человек.
Другой очевидец происшествия на слушаниях заявил, что Ефремов мог врезаться в его автомобиль еще до рокового столкновения с "Ладой" Захарова. По его словам, актер "по-хамски" вел свою машину — заезжал на "встречку" и несколько раз резко тормозил.

Слушания по делу Ефремова

Михаил Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.
Сегодня, во второй день рассмотрения дела по существу в Пресненском суде Москвы, прокурор вызовет новых свидетелей обвинения и представит ряд материалов.
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде Москвы
Вчера, 13:30
Сотрудник ДПС рассказал о поведении Ефремова после ДТП
Вчера в суде выступили два полицейских, работавших на месте ДТП. Один из них сообщил, что в вечер аварии артист был сильно пьян: медицинское освидетельствование на месте показало 1,05 или 1,25 промилле алкоголя. Помимо этого, инспектор обратил внимание на другие признаки опьянения, в частности на неустойчивую походку и характерный запах.
Второй опрошенный на слушаниях полицейский заявил, что во время ДТП за рулем джипа находился именно Михаил Ефремов.
Сам актер не признал вину в смертельной аварии и сказал, что ничего о ней не помнит. Ефремов также заявил в суде, что не помнит, как его возили на медосвидетельствование. Один из инспекторов заявил в суде, что актер сам согласился пройти процедуру.
Добровинский хрюкнул на камеру в ответ на обвинения Ефремова
Вчера, 15:56
Адвокат потерпевших хрюкнул в ответ на обвинения Ефремова
9466147252
Обсудить 24
Михаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Посадите его уже. Какие могут быть слушания. Че вы время тянете.
6 августа, 13:02
VVladimir.anufriev.84
115300025
До меня доперло что происходит. Пока идет расследование, Ефремов сидит под домашним арестом. Дело затянут этак лет на 5, докажут его вину, приговорят годам к четырем и отпустят прямо из зала суда, так как он этот срок уже отсидел, пусть и дома. Очень удобная схема, этот хитрозадый адвокат точно не дурак.
6 августа, 13:18
Антон Шевчук
7751634
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