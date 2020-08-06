Свидетель рассказал о поведении Ефремова после смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП

По его словам, артиста вывели со стороны водительского сиденья, после чего он пересек бульвар и сел на тротуар. Спустя несколько минут актер подошел к очевидцам аварии и попросил сигарету.

"Покурил, посмотрел на свою машину, развел руками. Подошел к машине Захарова, спросил, все ли хорошо. Далее, не садясь в свою машину, проследовал с сотрудниками ДПС в их машину", — цитирует мужчину РЕН ТВ.

Свидетель также добавил, что ему показалось, что в автомобиле был еще один человек.

Другой очевидец происшествия на слушаниях заявил, что Ефремов мог врезаться в его автомобиль еще до рокового столкновения с "Ладой" Захарова. По его словам, актер "по-хамски" вел свою машину — заезжал на "встречку" и несколько раз резко тормозил.

Слушания по делу Ефремова

Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Михаил Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце вза рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.

Сегодня, во второй день рассмотрения дела по существу в Пресненском суде Москвы, прокурор вызовет новых свидетелей обвинения и представит ряд материалов.

Вчера в суде выступили два полицейских, работавших на месте ДТП. Один из них сообщил, что в вечер аварии артист был сильно пьян: медицинское освидетельствование на месте показало 1,05 или 1,25 промилле алкоголя. Помимо этого, инспектор обратил внимание на другие признаки опьянения, в частности на неустойчивую походку и характерный запах.

Второй опрошенный на слушаниях полицейский заявил, что во время ДТП за рулем джипа находился именно Михаил Ефремов.