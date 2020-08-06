В Белоруссии задержали главу штаба Тихановской

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске

"Задержана начальник штаба Светланы Тихановской Мария Мороз", - говорится в сообщении для СМИ Красулиной.

Отмечается, что глава штаба в четверг "около 11 часов (совпадает с мск – ред.) задержана на выходе из литовского посольства, куда она пришла подавать документы на визу, людьми, которые представились сотрудниками МВД". "Ее телефон недоступен, местонахождение неизвестно", - подчеркнула Красулина.

РИА Новости не смогло связаться с Мороз: ее мобильный телефон отключен.

В пресс-службы ГУВД Минска сообщили, что по линии столичной милиции такого задержания не проводилось. В пресс-службе МВД заявили, что уточняют распространенную в СМИ информацию.

В четверг в Минске была запланирована акция оппозиции. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит "разжечь костер в центре Минска" 9-10 августа после президентских выборов.