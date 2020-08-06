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В Белоруссии задержали главу штаба Тихановской
Задержана глава избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз, сообщила пресс-секретарь политика Анна Красулина. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:01
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
анна красулина
белоруссия
в мире
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Лукашенко же обещал честные выборы, а главное по закону. А законы а Беларуси по понятиям одного.
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, анна красулина, белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали главу штаба Тихановской

12:36 06.08.2020 (обновлено: 13:01 06.08.2020)
48342
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 6 авг – РИА Новости. Задержана глава избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз, сообщила пресс-секретарь политика Анна Красулина.

"Задержана начальник штаба Светланы Тихановской Мария Мороз", - говорится в сообщении для СМИ Красулиной.

Отмечается, что глава штаба в четверг "около 11 часов (совпадает с мск – ред.) задержана на выходе из литовского посольства, куда она пришла подавать документы на визу, людьми, которые представились сотрудниками МВД". "Ее телефон недоступен, местонахождение неизвестно", - подчеркнула Красулина.
РИА Новости не смогло связаться с Мороз: ее мобильный телефон отключен.
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Мы есть царь лука усатая!
6 августа, 12:53
AAAlber Alber
144012646
Лукашенко же обещал честные выборы, а главное по закону. А законы а Беларуси по понятиям одного.
6 августа, 12:47
TTut_en
20401214
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