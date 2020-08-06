https://ria.ru/20200806/1575440341.html
В Белоруссии задержали главу штаба Тихановской
Задержана глава избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз, сообщила пресс-секретарь политика Анна Красулина. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T12:36
2020-08-06T13:01
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
анна красулина
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200806/1575438156.html
Alber Alber
Мы есть царь лука усатая!
91
Tut_en
Лукашенко же обещал честные выборы, а главное по закону. А законы а Беларуси по понятиям одного.
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, анна красулина, белоруссия, в мире
МИНСК, 6 авг – РИА Новости.
Задержана глава избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской
Мария Мороз, сообщила пресс-секретарь политика Анна Красулина
.
"Задержана начальник штаба Светланы Тихановской Мария Мороз", - говорится в сообщении для СМИ Красулиной.
Отмечается, что глава штаба в четверг "около 11 часов (совпадает с мск – ред.) задержана на выходе из литовского посольства, куда она пришла подавать документы на визу, людьми, которые представились сотрудниками МВД". "Ее телефон недоступен, местонахождение неизвестно", - подчеркнула Красулина.
РИА Новости не смогло связаться с Мороз: ее мобильный телефон отключен.
В пресс-службы ГУВД Минска сообщили, что по линии столичной милиции такого задержания не проводилось. В пресс-службе МВД заявили, что уточняют распространенную в СМИ информацию.
В четверг в Минске была запланирована акция оппозиции. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что не допустит "разжечь костер в центре Минска" 9-10 августа после президентских выборов.
Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, с 4 августа началось досрочное голосование. На высший государственный пост претендуют пять человек, включая действующего президента Лукашенко.