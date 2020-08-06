В Лос-Анджелесе организаторам вечеринок отключат воду и электричество

"При том, что мы уже закрыли все ночные клубы и бары, эти масштабные домашние вечеринки превратились практически в ночные клубы... В связи с этим я разрешаю отключать услуги департамента водоснабжения и электричества Лос-Анджелеса в тех недопустимых случаях, когда дома, организации и другие площадки принимают запрещенные крупные собрания", - сказал Гарсетти в ходе пресс -конференции, которая транслировалась в Youtube.