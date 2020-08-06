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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200806/1575440155.html
В Лос-Анджелесе организаторам вечеринок отключат воду и электричество
Жителям Лос-Анджелеса, которые будут проводить дома запрещенные в настоящее время вечеринки, отключат воду и электричество, сообщил мэр города Эрик Гарсетти. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T12:33
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, лос-анджелес, сша, в мире

В Лос-Анджелесе организаторам вечеринок отключат воду и электричество

12:33 06.08.2020
456
© REUTERS / Maria Alejandra CardonaМедики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
Медики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Жителям Лос-Анджелеса, которые будут проводить дома запрещенные в настоящее время вечеринки, отключат воду и электричество, сообщил мэр города Эрик Гарсетти.
Он отметил, что эта мера направлена на сокращение распространения коронавируса в городе.
"При том, что мы уже закрыли все ночные клубы и бары, эти масштабные домашние вечеринки превратились практически в ночные клубы... В связи с этим я разрешаю отключать услуги департамента водоснабжения и электричества Лос-Анджелеса в тех недопустимых случаях, когда дома, организации и другие площадки принимают запрещенные крупные собрания", - сказал Гарсетти в ходе пресс -конференции, которая транслировалась в Youtube.
По последним данным, в округе Лос-Анджелес зафиксировано свыше 197 тысяч случаев заражения и 4825 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Штат Калифорния, где находится Лос-Анджелес, находится на первом месте по числу случаев заражения в США.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12112011
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЛос-АнджелесСШАВ мире
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