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Кондратьев: Кубань выиграла от продэмбарго больше, чем другие регионы
Россия ввела продовольственное эмбарго шесть лет назад, за этот срок в Краснодарском крае появилось около 300 новых наименований вин, мясных деликатесов и... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:37
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Кондратьев: Кубань выиграла от продэмбарго больше, чем другие регионы

12:31 06.08.2020 (обновлено: 13:37 06.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Илья Питалев
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Россия ввела продовольственное эмбарго шесть лет назад, за этот срок в Краснодарском крае появилось около 300 новых наименований вин, мясных деликатесов и сыров, таким образом, Кубань выиграла от контрсанкций даже больше других российских регионов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
"Прошедшие шесть лет показали, что Краснодарский край от продовольственного эмбарго выиграл, пожалуй, больше, чем другие российские регионы. Вырос интерес к занятию сельским хозяйством среди жителей, отрасль получила беспрецедентную государственную поддержку. Заниматься этим бизнесом стало престижно и действительно прибыльно. С 2015 года в АПК региона вложено почти 114 миллиардов рублей инвестиций, реализовано около 200 крупных бизнес-соглашений, десять тысяч кубанцев получили новые рабочие места", - сказал Кондратьев.
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По его словам, аграрии региона научились не только выращивать качественную продукцию, но и перерабатывать ее. "В период санкций на Кубани появилось порядка 300 новых наименований – это вина, мясные деликатесы, сыры. В целом производство кубанской сельхозпродукции увеличилось на четверть", - сообщил глава края.
Кроме того, регион смог нарастить и экспорт сельхозтоваров. "Только поставки кондитерских изделий выросли в четыре раза, а мяса птицы – в восемь. Наше мороженое любят в США, в Германии заинтересованы в увеличении поставок кубанского вина", - уточнил губернатор.
Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На следующий день правительство утвердило список запрещенной продукции: под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры.
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Вениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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