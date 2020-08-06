Кондратьев: Кубань выиграла от продэмбарго больше, чем другие регионы

КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Россия ввела продовольственное эмбарго шесть лет назад, за этот срок в Россия ввела продовольственное эмбарго шесть лет назад, за этот срок в Краснодарском крае появилось около 300 новых наименований вин, мясных деликатесов и сыров, таким образом, Кубань выиграла от контрсанкций даже больше других российских регионов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев

"Прошедшие шесть лет показали, что Краснодарский край от продовольственного эмбарго выиграл, пожалуй, больше, чем другие российские регионы. Вырос интерес к занятию сельским хозяйством среди жителей, отрасль получила беспрецедентную государственную поддержку. Заниматься этим бизнесом стало престижно и действительно прибыльно. С 2015 года в АПК региона вложено почти 114 миллиардов рублей инвестиций, реализовано около 200 крупных бизнес-соглашений, десять тысяч кубанцев получили новые рабочие места", - сказал Кондратьев.

По его словам, аграрии региона научились не только выращивать качественную продукцию, но и перерабатывать ее. "В период санкций на Кубани появилось порядка 300 новых наименований – это вина, мясные деликатесы, сыры. В целом производство кубанской сельхозпродукции увеличилось на четверть", - сообщил глава края.

Кроме того, регион смог нарастить и экспорт сельхозтоваров. "Только поставки кондитерских изделий выросли в четыре раза, а мяса птицы – в восемь. Наше мороженое любят в США, в Германии заинтересованы в увеличении поставок кубанского вина", - уточнил губернатор.